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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 861862863864>
Повідомлення Додано: П'ят 23 тра, 2025 22:36

VASH Здебільшого дають півгодини на підписати і оплатити.
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Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 18:56

Цікавить чи багато таких ситуацій як в мене, купував військові облігації через дію у партнера Кінто 06.05.2025, спочатку висіла заявка в обробці 7-8 днів, потім я звернувся в тех підтримку дії і до кінто, на десятий день заявку відхилили, але кошти по сьогоднішній день не повернулися!? Мене дуже хвилює питання, це так довго процедура повернення коштів займає чи як це розуміти? Звертався до партнера кінто, вони просять чек у пдф форматі, у застосунку приват 24 через який пройшла оплата чек є тільки Post terminal(скріншот у вигляді яка сума і коли була списана)
До дії звісно звернувся, зареєстрували звернення і постійно пишуть очікуйте! Я не розумію вже пів місяця пройшло, а в мене ні облігацій ні коштів ((
Може хто підкаже як пришвидшити цю процедуру?
elektronic1588
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 16:10

Дзвоніть їм та пишіть, вимагайте
і чим частіше тим краще для вас))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 13:11

  elektronic1588 написав:Цікавить чи багато таких ситуацій як в мене, купував військові облігації через дію у партнера Кінто 06.05.2025, спочатку висіла заявка в обробці 7-8 днів, потім я звернувся в тех підтримку дії і до кінто, на десятий день заявку відхилили, але кошти по сьогоднішній день не повернулися!? Мене дуже хвилює питання, це так довго процедура повернення коштів займає чи як це розуміти? Звертався до партнера кінто, вони просять чек у пдф форматі, у застосунку приват 24 через який пройшла оплата чек є тільки Post terminal(скріншот у вигляді яка сума і коли була списана)
До дії звісно звернувся, зареєстрували звернення і постійно пишуть очікуйте! Я не розумію вже пів місяця пройшло, а в мене ні облігацій ні коштів ((
Може хто підкаже як пришвидшити цю процедуру?

Відпишіть, будь ласка, чим все закінчиться і скільки по часу це триватиме, а також які причини такого трешу, бо для країни, де гроші ходять миттєво, такі випадки нестандартні і незрозумілі. Мабуть, якийсь глюк...?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:23

щось нове і незрозуміле... -

https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html

цікаво чи є кореляція із цим -
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:29

Re: Ринок ОВДП

Схоже пора виводити валюту із валютних ОВДП (
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 15:14

NovaPay запустив кредитну картку з пільговим періодом.

Хто що знає, наскільки ця кредитка придатна для купівлі ОВДП?
justauser
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 15:53

  justauser написав:Хто що знає, наскільки ця кредитка придатна для купівлі ОВДП?


Непридатна
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 16:47

  greenozon написав:щось нове і незрозуміле... -

https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html

цікаво чи є кореляція із цим -
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.

Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 09:46

Re: Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:
  greenozon написав:щось нове і незрозуміле... -

https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html

цікаво чи є кореляція із цим -
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.

Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція.
Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто.
vadymbanker
 
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