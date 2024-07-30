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#<1 ... 861862863864 Додано: Вів 27 тра, 2025 12:53 vadymbanker написав: Всюдиносапхайчик написав: greenozon написав: щось нове і незрозуміле... -



https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html



цікаво чи є кореляція із цим -

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD). щось нове і незрозуміле... -цікаво чи є кореляція із цим -Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.



Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція. Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція. Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто. Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто.

Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.



Цікаво буде побачити як зміниться попит на € та $ ОВДП після того як схематоз із виведенням грошей через погашення валютних ОВДП за кордон буде прибрано, бо придбання валютних ОВДП з цією метою стане нецікавим, та інвестування у валютні ОВДП від схематозників не зникне повністю, бо інших цікавих фінансових інструментів немає і гроші все одно треба кудись вкладати. Зараз невідомо скільки «схематоз» становить у грошах, це знають лише в НБУ, в мінфіні та банках / інших учасниках ринку, які використовувалися для цього, а ми побачимо чи позначиться це на попиті на наступних торгах по € та $. Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.Цікаво буде побачити як зміниться попит на € та $ ОВДП після того як схематоз із виведенням грошей через погашення валютних ОВДП за кордон буде прибрано, бо придбання валютних ОВДП з цією метою стане нецікавим, та інвестування у валютні ОВДП від схематозників не зникне повністю, бо інших цікавих фінансових інструментів немає і гроші все одно треба кудись вкладати. Зараз невідомо скільки «схематоз» становить у грошах, це знають лише в НБУ, в мінфіні та банках / інших учасниках ринку, які використовувалися для цього, а ми побачимо чи позначиться це на попиті на наступних торгах по € та $. Всюдиносапхайчик Повідомлень: 675 З нами з: 05.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 07:19 Re: Ринок ОВДП Всюдиносапхайчик написав: vadymbanker написав: Всюдиносапхайчик написав: [quote="5859177:greenozon"]щось нове і незрозуміле... -



https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html



цікаво чи є кореляція із цим -

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD). [quote="5859177:greenozon"]щось нове і незрозуміле... -цікаво чи є кореляція із цим -Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.



Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція. Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція. Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто. Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто.

Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.



Цікаво буде побачити як зміниться попит на € та $ ОВДП після того як схематоз із виведенням грошей через погашення валютних ОВДП за кордон буде прибрано, бо придбання валютних ОВДП з цією метою стане нецікавим, та інвестування у валютні ОВДП від схематозників не зникне повністю, бо інших цікавих фінансових інструментів немає і гроші все одно треба кудись вкладати. Зараз невідомо скільки «схематоз» становить у грошах, це знають лише в НБУ, в мінфіні та банках / інших учасниках ринку, які використовувалися для цього, а ми побачимо чи позначиться це на попиті на наступних торгах по € та $.[/quote]Схем з виводу грошей за кордон, через валютні ОВДП нема. Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.Цікаво буде побачити як зміниться попит на € та $ ОВДП після того як схематоз із виведенням грошей через погашення валютних ОВДП за кордон буде прибрано, бо придбання валютних ОВДП з цією метою стане нецікавим, та інвестування у валютні ОВДП від схематозників не зникне повністю, бо інших цікавих фінансових інструментів немає і гроші все одно треба кудись вкладати. Зараз невідомо скільки «схематоз» становить у грошах, це знають лише в НБУ, в мінфіні та банках / інших учасниках ринку, які використовувалися для цього, а ми побачимо чи позначиться це на попиті на наступних торгах по € та $.[/quote]Схем з виводу грошей за кордон, через валютні ОВДП нема. vadymbanker Повідомлень: 994 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 тра, 2025 10:43 vadymbanker написав: Схем з виводу грошей за кордон, через валютні ОВДП нема. Схем з виводу грошей за кордон, через валютні ОВДП нема.

Научитесь уже, пожалуйста, цитировать.

Не заставляйте других по 2 раза читать простыни и ловить себя на дежавю. Научитесь уже, пожалуйста, цитировать.Не заставляйте других по 2 раза читать простыни и ловить себя на дежавю. M-A-X Повідомлень: 2015 З нами з: 08.10.15 Подякував: 822 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 861862863864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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