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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:53

  vadymbanker написав:
Всюдиносапхайчик написав:
  greenozon написав:щось нове і незрозуміле... -

https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html

цікаво чи є кореляція із цим -
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.

Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція.
Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто.

Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.

Цікаво буде побачити як зміниться попит на € та $ ОВДП після того як схематоз із виведенням грошей через погашення валютних ОВДП за кордон буде прибрано, бо придбання валютних ОВДП з цією метою стане нецікавим, та інвестування у валютні ОВДП від схематозників не зникне повністю, бо інших цікавих фінансових інструментів немає і гроші все одно треба кудись вкладати. Зараз невідомо скільки «схематоз» становить у грошах, це знають лише в НБУ, в мінфіні та банках / інших учасниках ринку, які використовувалися для цього, а ми побачимо чи позначиться це на попиті на наступних торгах по € та $.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 07:19

Re: Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:
  vadymbanker написав:
Всюдиносапхайчик написав:[quote="5859177:greenozon"]щось нове і незрозуміле... -

https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html

цікаво чи є кореляція із цим -
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.

Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція.
Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто.

Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.

Цікаво буде побачити як зміниться попит на € та $ ОВДП після того як схематоз із виведенням грошей через погашення валютних ОВДП за кордон буде прибрано, бо придбання валютних ОВДП з цією метою стане нецікавим, та інвестування у валютні ОВДП від схематозників не зникне повністю, бо інших цікавих фінансових інструментів немає і гроші все одно треба кудись вкладати. Зараз невідомо скільки «схематоз» становить у грошах, це знають лише в НБУ, в мінфіні та банках / інших учасниках ринку, які використовувалися для цього, а ми побачимо чи позначиться це на попиті на наступних торгах по € та $.[/quote]Схем з виводу грошей за кордон, через валютні ОВДП нема.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 16:02

Re: Ринок ОВДП

При спробі купівлі в Дії - пише "Неможливо надіслати запит. Дії не вдається отримати від ДМС дані для купівлі облігацій. Спробуйте повторити запит пізніше".
Може хтось стикався, можливі дії?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:00

Re: Ринок ОВДП

VASH написав:При спробі купівлі в Дії - пише "Неможливо надіслати запит. Дії не вдається отримати від ДМС дані для купівлі облігацій. Спробуйте повторити запит пізніше".
Може хтось стикався, можливі дії?
Стикаюся вже на протязі декількох годин...мабуть реєстр якийсь не працює.треба чекати
lamal
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Подскажите, на ТАСовскую Е-пидтримку уже нормально деньги стали заходить при погашении
или до сих пор есть проблемы?
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:53

  VASH написав:При спробі купівлі в Дії - пише "Неможливо надіслати запит. Дії не вдається отримати від ДМС дані для купівлі облігацій. Спробуйте повторити запит пізніше".
Може хтось стикався, можливі дії?


Аналогічна проблема в другій половині дня. В першій половині писало про неможливість отримати дані з пенсійного фонду.
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 21:28

  Всюдиносапхайчик написав:Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.



Где доходность в 4,25% по долларовым ОВГЗ? Бумаг нет. Аукционы 1 раз на квартал. Вижу вторичку в Моно, Сенсе, Привате по 2,7-3%.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 23:57

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.



Где доходность в 4,25% по долларовым ОВГЗ? Бумаг нет. Аукционы 1 раз на квартал. Вижу вторичку в Моно, Сенсе, Привате по 2,7-3%.

Ця дохідність є на первинному ринку, виходьте на аукціон і матимете її, на вторинному ринку банки забирають приблизно 0,5-0,75%
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 01:41

Re: Ринок ОВДП

Всюдиносапхайчик написав:Ця дохідність є на первинному ринку, виходьте на аукціон і матимете її, на вторинному ринку банки забирають приблизно 0,5-0,75%


Як це робиться?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 10:30

  2XL написав:
Всюдиносапхайчик написав:Ця дохідність є на первинному ринку, виходьте на аукціон і матимете її, на вторинному ринку банки забирають приблизно 0,5-0,75%


Як це робиться?

Є первинні дилери, які беруть участь в аукціонах мінфіну щовівторка та приймають заявки від своїх клієнтів. Через них і можна купувати

https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv

У кожного з них є певні кваліфікаційні вимоги до приватного інвестора, ключова - це мінімальна сума інвестиції. Не хочу вводити в оману, щодо сум, бо умови змінюються, тому треба поцікавитися хоча б у кількох банках, щоб знати як зараз з цим.
Всюдиносапхайчик
 
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