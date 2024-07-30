Додано: Сер 28 тра, 2025 07:19

Всюдиносапхайчик написав: vadymbanker написав: Всюдиносапхайчик написав: [quote="5859177:greenozon"]щось нове і незрозуміле... -



https://interfax.com.ua/news/economic/1074708.html



цікаво чи є кореляція із цим -

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD). [quote="5859177:greenozon"]щось нове і незрозуміле... -цікаво чи є кореляція із цим -Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).

Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.



Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція. Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція. Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто. Так, це вірно. Тому я і вийшов з євро овдп, воно того на варто.

Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.Цікаво буде побачити як зміниться попит на € та $ ОВДП після того як схематоз із виведенням грошей через погашення валютних ОВДП за кордон буде прибрано, бо придбання валютних ОВДП з цією метою стане нецікавим, та інвестування у валютні ОВДП від схематозників не зникне повністю, бо інших цікавих фінансових інструментів немає і гроші все одно треба кудись вкладати. Зараз невідомо скільки «схематоз» становить у грошах, це знають лише в НБУ, в мінфіні та банках / інших учасниках ринку, які використовувалися для цього, а ми побачимо чи позначиться це на попиті на наступних торгах по € та $.[/quote]Схем з виводу грошей за кордон, через валютні ОВДП нема.