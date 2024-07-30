|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:00
Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4388
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 745 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:17
Всюдиносапхайчик написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Всюдиносапхайчик написав:
Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.
Где доходность в 4,25% по долларовым ОВГЗ? Бумаг нет. Аукционы 1 раз на квартал. Вижу вторичку в Моно, Сенсе, Привате по 2,7-3%.
Ця дохідність є на первинному ринку, виходьте на аукціон і матимете її, на вторинному ринку банки забирають приблизно 0,5-0,75%
Как давно вы покупали долларовые ОВГЗ на аукционе? Я говорю, аукционов нет, а вы пишите, что нужно в них участвовать. Последний аукцион по долларовым ОВГЗ был 29.04.25
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:15
ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 678
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|661
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|3988
|
|
|1
|3286
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|