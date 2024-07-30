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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 14:00

Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:17

  Всюдиносапхайчик написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.



Где доходность в 4,25% по долларовым ОВГЗ? Бумаг нет. Аукционы 1 раз на квартал. Вижу вторичку в Моно, Сенсе, Привате по 2,7-3%.

Ця дохідність є на первинному ринку, виходьте на аукціон і матимете її, на вторинному ринку банки забирають приблизно 0,5-0,75%


Как давно вы покупали долларовые ОВГЗ на аукционе? Я говорю, аукционов нет, а вы пишите, что нужно в них участвовать. Последний аукцион по долларовым ОВГЗ был 29.04.25
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:15

ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.
Всюдиносапхайчик
 
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