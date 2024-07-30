Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:00
Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:17
Как давно вы покупали долларовые ОВГЗ на аукционе? Я говорю, аукционов нет, а вы пишите, что нужно в них участвовать. Последний аукцион по долларовым ОВГЗ был 29.04.25
Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:15
ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:12
Re: Ринок ОВДП
Доброго дня
Колеги, підкажіть, будь ласка, які станом на зараз кредитки залишилися, з яких через Дію можна купляти ОВДП за кредитні без комісії та в грейсі?
Отправлено с моего 23124RA7EO через Tapatalk
|