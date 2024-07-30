Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:00
Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:17
Как давно вы покупали долларовые ОВГЗ на аукционе? Я говорю, аукционов нет, а вы пишите, что нужно в них участвовать. Последний аукцион по долларовым ОВГЗ был 29.04.25
Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:15
ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:12
Re: Ринок ОВДП
Доброго дня
Колеги, підкажіть, будь ласка, які станом на зараз кредитки залишилися, з яких через Дію можна купляти ОВДП за кредитні без комісії та в грейсі?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:48
Нема дурних - прикрили лавочку!
Востаннє редагувалось asti в П'ят 30 тра, 2025 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:49
Подскажите, в ТАСе при оплате в ДИИ за кредитные с 1 июня есть какие нибудь изменения - или кроме 150 грн за непогашение в течении месяца больше никаких новшеств?
Додано: Суб 31 тра, 2025 00:05
VASH Я думал это только у меня было.Бывают же такие совпадения... я в 13.00 Как раз вышел из ДМС,где подал документы на получения нового заграна,старый тоже еще действует.В 15.00 попытался купить огвз через Дию-мне тоже выдал телегу про ДМС и загран мой изчез из Дии ещё.Я вернулся в ДМС,там во всем обвиняли ДИЮ.Связываюсь с Дией,там говорят-сбой в ДМС...В итоге в 20.31 после обновления паспорт вернулся сам в ДИЮ...
Додано: Суб 31 тра, 2025 10:20
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