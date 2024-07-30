|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:00
Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4393
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:17
Всюдиносапхайчик написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Всюдиносапхайчик написав:
Ну, якщо ключовим був схематоз, то так. € чи $ ОВДП час саме купувати, дохідність 3,25% по € та 4,25% по $, хоча могла б бути і трохи вищою. Нормальної альтернативи цьому інструменту зараз немає на ринку.
Где доходность в 4,25% по долларовым ОВГЗ? Бумаг нет. Аукционы 1 раз на квартал. Вижу вторичку в Моно, Сенсе, Привате по 2,7-3%.
Ця дохідність є на первинному ринку, виходьте на аукціон і матимете її, на вторинному ринку банки забирають приблизно 0,5-0,75%
Как давно вы покупали долларовые ОВГЗ на аукционе? Я говорю, аукционов нет, а вы пишите, что нужно в них участвовать. Последний аукцион по долларовым ОВГЗ был 29.04.25
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:15
ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 678
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:12
Доброго дня
Колеги, підкажіть, будь ласка, які станом на зараз кредитки залишилися, з яких через Дію можна купляти ОВДП за кредитні без комісії та в грейсі?
Отправлено с моего 23124RA7EO через Tapatalk
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:48
la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, які станом на зараз кредитки залишилися, з яких через Дію можна купляти ОВДП за кредитні без комісії та в грейсі?
Нема дурних - прикрили лавочку!
Востаннє редагувалось asti
в П'ят 30 тра, 2025 18:50, всього редагувалось 1 раз.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4393
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:49
Подскажите, в ТАСе при оплате в ДИИ за кредитные с 1 июня есть какие нибудь изменения - или кроме 150 грн за непогашение в течении месяца больше никаких новшеств?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4393
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 31 тра, 2025 00:05
VASH Я думал это только у меня было.Бывают же такие совпадения... я в 13.00 Как раз вышел из ДМС,где подал документы на получения нового заграна,старый тоже еще действует.В 15.00 попытался купить огвз через Дию-мне тоже выдал телегу про ДМС и загран мой изчез из Дии ещё.Я вернулся в ДМС,там во всем обвиняли ДИЮ.Связываюсь с Дией,там говорят-сбой в ДМС...В итоге в 20.31 после обновления паспорт вернулся сам в ДИЮ...
-
igor_egor202
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 тра, 2025 10:20
asti написав:
Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
Та наче ні
Давно користуюся
-
kkg
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 25.10.11
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 тра, 2025 14:54
kkg написав: asti написав:
Подскажите, на ощадовскую є-підтримку нормально погашение и купон заходят?
Никаких подводных камней нету?
Та наче ні
Давно користуюся
Дякую, я тільки вчора відкрив, тому й питаю))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4393
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4393
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|675
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|4005
|
|
|1
|3305
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|