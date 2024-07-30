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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:02

  asti написав:
  la9 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, які станом на зараз кредитки залишилися, з яких через Дію можна купляти ОВДП за кредитні без комісії та в грейсі?

Нема дурних - прикрили лавочку!

П.asti сам діставав тут з аналогічними питаннями, а зараз вже коли повзнавав, що хотів, то закриває лавочку і перший стартує після полуночі :mrgreen: .
П. la9 потрібно трохи відкрути назад по форуму, щоби отримати готові відповіді.
Зараз, як не дивно, ще є всього вдосталь.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:40

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Нема дурних - прикрили лавочку!


ПУМБ сьогодні ще спрацював
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:30

Дюрі-бачі
Та не тільки. Держбанки також балують, зокрема той, що Вам не піддався.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:36

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Та не тільки. Держбанки також балують, зокрема той, що Вам не піддався.

Це Ви про Ощад? Бо Сенс здувся, а Приват тільки у вівторок можна буде перевірити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:53

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Та не тільки. Держбанки також балують, зокрема той, що Вам не піддався.

Це Ви про Ощад? Бо Сенс здувся, а Приват тільки у вівторок можна буде перевірити.

У мене він цілком надутий - отримав уже вигоду з вигоди, а приватом можна користати також не тільки в самому приваті.
Ощад якраз не в курсі - не лежить до нього у мене душа.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:58

Алка знову бортанула нічну угоду - вже й гроші повернула!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:02

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:У мене він цілком надутий

Цікаво. В мене в додатку після підтвердження пише "успішно", але самі гроші не знімає. Пробував платити із Хамелеону
Дюрі-бачі
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