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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 01 чер, 2025 07:02
asti написав: la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, які станом на зараз кредитки залишилися, з яких через Дію можна купляти ОВДП за кредитні без комісії та в грейсі?
Нема дурних - прикрили лавочку!
П.asti
сам діставав тут з аналогічними питаннями, а зараз вже коли повзнавав, що хотів, то закриває лавочку і перший стартує після полуночі
.
П. la9
потрібно трохи відкрути назад по форуму, щоби отримати готові відповіді.
Зараз, як не дивно, ще є всього вдосталь.
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Ой+
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Додано: Нед 01 чер, 2025 07:40
asti написав:
Нема дурних - прикрили лавочку!
ПУМБ сьогодні ще спрацював
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 01 чер, 2025 08:30
Дюрі-бачі
Та не тільки. Держбанки також балують, зокрема той, що Вам не піддався.
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Ой+
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Додано: Нед 01 чер, 2025 08:36
Ой+ написав:
Та не тільки. Держбанки також балують, зокрема той, що Вам не піддався.
Це Ви про Ощад? Бо Сенс здувся, а Приват тільки у вівторок можна буде перевірити.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 01 чер, 2025 08:53
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Та не тільки. Держбанки також балують, зокрема той, що Вам не піддався.
Це Ви про Ощад? Бо Сенс здувся, а Приват тільки у вівторок можна буде перевірити.
У мене він цілком надутий - отримав уже вигоду з вигоди, а приватом можна користати також не тільки в самому приваті.
Ощад якраз не в курсі - не лежить до нього у мене душа.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 08:58
Алка знову бортанула нічну угоду - вже й гроші повернула!
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asti
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Додано: Нед 01 чер, 2025 09:02
Ой+ написав:
У мене він цілком надутий
Цікаво. В мене в додатку після підтвердження пише "успішно", але самі гроші не знімає, потім в Дії пише "ціна змінилась, тому купуйте знову". Пробував платити із Хамелеону
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:09
є якісь зміни чи комісія з 01.06. за кредитні кошти в Таскомбанку через Дію?
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lavua67
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Додано: Нед 01 чер, 2025 13:11
lavua67 написав:
є якісь зміни чи комісія з 01.06. за кредитні кошти в Таскомбанку через Дію?
Сьогодні юзав - наче немає))
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asti
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