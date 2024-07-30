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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:42
Підкажіть хто знає, на скільки можна скупитись у Кінто
через Дію щоби не було проблем із фінмоном?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 00:45
la9 написав:
А хтось юзав під Дію укрсиб та газмяс за кредитні? Є нюанси?
Сіб норм.
Гмяс хз.
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