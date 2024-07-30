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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 864865866867
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:42

Підкажіть хто знає, на скільки можна скупитись у Кінто
через Дію щоби не було проблем із фінмоном?
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 00:45

  la9 написав:А хтось юзав під Дію укрсиб та газмяс за кредитні? Є нюанси?

Сіб норм.
Гмяс хз.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 06:53

Re: Ринок ОВДП

  Дюрі-бачі написав:В мене в додатку після підтвердження пише "успішно", але самі гроші не знімає, потім в Дії пише "ціна змінилась, тому купуйте знову". Пробував платити із Хамелеону

Спробував хамелеона - все спрацювало і зразу в додатку видно добавку.
Ой+
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