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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 864865866867
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:42

Підкажіть хто знає, на скільки можна скупитись у Кінто
через Дію щоби не було проблем із фінмоном?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 00:45

  la9 написав:А хтось юзав під Дію укрсиб та газмяс за кредитні? Є нюанси?

Сіб норм.
Гмяс хз.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 06:53

Re: Ринок ОВДП

  Дюрі-бачі написав:В мене в додатку після підтвердження пише "успішно", але самі гроші не знімає, потім в Дії пише "ціна змінилась, тому купуйте знову". Пробував платити із Хамелеону

Спробував хамелеона - все спрацювало і зразу в додатку видно добавку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:58

Нагадайте, Моня за кредитні (без комісії) дає чи як?
Заліз у їх тарифи - там код 6211 визначено як сумнівний,
то навіть і не знаю...))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:27

  Всюдиносапхайчик написав:Є первинні дилери, які беруть участь в аукціонах мінфіну щовівторка та приймають заявки від своїх клієнтів. Через них і можна купувати

https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv

У кожного з них є певні кваліфікаційні вимоги до приватного інвестора, ключова - це мінімальна сума інвестиції. Не хочу вводити в оману, щодо сум, бо умови змінюються, тому треба поцікавитися хоча б у кількох банках, щоб знати як зараз з цим.

Я правильно понимаю, что бесплатного участия в аукционах не бывает? Пробовал где-то год назад у нескольких брокеров расспрашивать, сразу начиналось 1000 грн за то, 500 грн за это и т.п. И в результате получалось, чтоб хотя бы компенсировать в ноль все комиссии, надо на сумму не меньше 200 тысяч грн за один раз покупать.
Так у всех брокеров? На вторичном есть же Сенс, Приват, у которых всё без комиссии. А за участие в аукционе у всех брокеров надо доплачивать?
candidat
 
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