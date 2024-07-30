У кожного з них є певні кваліфікаційні вимоги до приватного інвестора, ключова - це мінімальна сума інвестиції. Не хочу вводити в оману, щодо сум, бо умови змінюються, тому треба поцікавитися хоча б у кількох банках, щоб знати як зараз з цим.
Я правильно понимаю, что бесплатного участия в аукционах не бывает? Пробовал где-то год назад у нескольких брокеров расспрашивать, сразу начиналось 1000 грн за то, 500 грн за это и т.п. И в результате получалось, чтоб хотя бы компенсировать в ноль все комиссии, надо на сумму не меньше 200 тысяч грн за один раз покупать. Так у всех брокеров? На вторичном есть же Сенс, Приват, у которых всё без комиссии. А за участие в аукционе у всех брокеров надо доплачивать?