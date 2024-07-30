Підкажіть хто знає, на скільки можна скупитись у Кінто
через Дію щоби не було проблем із фінмоном?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:42
Підкажіть хто знає, на скільки можна скупитись у Кінто
через Дію щоби не було проблем із фінмоном?
Додано: Пон 02 чер, 2025 00:45
Додано: Пон 02 чер, 2025 06:53
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:58
Нагадайте, Моня за кредитні (без комісії) дає чи як?
Заліз у їх тарифи - там код 6211 визначено як сумнівний,
то навіть і не знаю...))
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:27
Я правильно понимаю, что бесплатного участия в аукционах не бывает? Пробовал где-то год назад у нескольких брокеров расспрашивать, сразу начиналось 1000 грн за то, 500 грн за это и т.п. И в результате получалось, чтоб хотя бы компенсировать в ноль все комиссии, надо на сумму не меньше 200 тысяч грн за один раз покупать.
Так у всех брокеров? На вторичном есть же Сенс, Приват, у которых всё без комиссии. А за участие в аукционе у всех брокеров надо доплачивать?
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:29
Вижу в календаре аукционов, что в июне будут какую-то новую облигацию в гривне продавать (указано - первинне розміщення). Из информации только дата погашения - 29.11.2028.
Кто-нибудь знает ещё подробности? Размер купона?
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:47
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:54
Re: Ринок ОВДП
Есть банки-брокеры, которые по вашей предварительной заявке могут купить бумаги на аукционе минфина. То есть не продают из своего портфеля как Сенс и приват. Я так покупаю обычно через газмяс (раньше еще и через симу но с апреля этого года они ввели драконовские комисы на каждый чих - были отправлены вслед за небезызвестным кораблем). Но с газмясом редко бывает и упс - как в мае этого года - когда банк не угадал с ценой отсечения по долларовым бумагам и в итоге заявки клиентов были удовлетворены всего на 10 %. А чтобы вывести теперь доллары - лимиты НБУ, плюс знаю кейс когда 1 клиент покупал не через Прозапас, а с текущего счета - там вообще снятие или с комисом или через срочный депо (минимум месяц). А следующий аукцион минфина по баксам аж в июле
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:25
Re: Ринок ОВДП
Какие подводные камни покупки в дии в счет кредитных привата, сенса, моно и продавец при этом сенс?
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:31
Если дия не глючит и нормально все пропустит, то не важно какой продавец. При этом по привату - камней нет (разве что только грейс 55 дней максимум), по моне - раньше был комис - как сейчас - надо тестить, по сенсу - не скажу - не имею лимита, но на форумах пишут, что тоже все проходит беспроблемно (но у сени из-за абонки куцый грейс получается, хотя при больших сумах абонкой в 100 грн. кто-то может и пренебречь).
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