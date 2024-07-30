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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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asti
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:33
WallNutPen написав: asti написав:
Нагадайте, Моня за кредитні (без комісії) дає чи як?
Заліз у їх тарифи - там код 6211 визначено як сумнівний,
то навіть і не знаю...))
Раньше давал. Потом был комис. Как сейчас - надо тестить, но подозреваю что - "нє"
Спасибо, вопрос снят))
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asti
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- Повідомлень: 4399
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 747 раз.
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