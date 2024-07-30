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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 865866867868
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:32

  vadymbanker написав:Какие подводные камни покупки в дии в счет кредитных привата, сенса, моно и продавец при этом сенс?

Вы банкир - вам лучше знать)) ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:33

  WallNutPen написав:
  asti написав:Нагадайте, Моня за кредитні (без комісії) дає чи як?
Заліз у їх тарифи - там код 6211 визначено як сумнівний,
то навіть і не знаю...))

Раньше давал. Потом был комис. Как сейчас - надо тестить, но подозреваю что - "нє"

Спасибо, вопрос снят))
asti
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 24.11.12
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  #<1 ... 865866867868
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