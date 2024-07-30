Вы банкир - вам лучше знать))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:32
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:33
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:17
candidat Безкоштовна участь у первинних аукціонах буває, наприклад, якщо Ви купуєте військові ОВДП, то комісія на первинному ринку протягом дії військового стану не стягується - так зараз у Приваті. Але треба звертати увагу на мінімальну суму, з якою банкам цікаво працювати. У Приваті це:
Вторинний ринок. З 1 листопада 2024 року фізичним особам доступне оформлення угод від 1 000 грн.
Первинний ринок. Преміальним клієнтам доступне оформлення угод від 1 млн грн. Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Вже 2 червня, тому треба перепитувати. Ну, і від мільйона гривень - це для ВІП-клієнтів.
Ощадбанк, так само, як і Райф пропонували послуги купівлі на первинному ринку лише для ВІП клієнтів, але все змінюється і треба уточнювати як зараз. Отже, Ощадбанк за придбання та обслуговування рахунку у ц/п бере символічні комісійні, Райф - шкіродер і бере постійну немаленьку місячну абонплату, ПриватБанк не бере нічого ані на первинному, ані на вторинному ринку.
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:22
Подробиці будуть відомі після завершення аукціону. Зараз відомі лише дати купонів.
Додано: Пон 02 чер, 2025 14:04
Приват до цього часу не провів купівлю ОВДП яку я замовив у п'ятницю. У кого аналогічна ситуація? Ще чекаємо.....
Додано: Пон 02 чер, 2025 14:14
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