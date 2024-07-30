RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 865866867868
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:32

  vadymbanker написав:Какие подводные камни покупки в дии в счет кредитных привата, сенса, моно и продавец при этом сенс?

Вы банкир - вам лучше знать)) ;) ;)
asti
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:33

  WallNutPen написав:
  asti написав:Нагадайте, Моня за кредитні (без комісії) дає чи як?
Заліз у їх тарифи - там код 6211 визначено як сумнівний,
то навіть і не знаю...))

Раньше давал. Потом был комис. Как сейчас - надо тестить, но подозреваю что - "нє"

Спасибо, вопрос снят))
asti
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:17

candidat Безкоштовна участь у первинних аукціонах буває, наприклад, якщо Ви купуєте військові ОВДП, то комісія на первинному ринку протягом дії військового стану не стягується - так зараз у Приваті. Але треба звертати увагу на мінімальну суму, з якою банкам цікаво працювати. У Приваті це:

Вторинний ринок. З 1 листопада 2024 року фізичним особам доступне оформлення угод від 1 000 грн.
Первинний ринок. Преміальним клієнтам доступне оформлення угод від 1 млн грн. Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Вже 2 червня, тому треба перепитувати. :-) Ну, і від мільйона гривень - це для ВІП-клієнтів.

https://privatbank.ua/ovdp

Ощадбанк, так само, як і Райф пропонували послуги купівлі на первинному ринку лише для ВІП клієнтів, але все змінюється і треба уточнювати як зараз. Отже, Ощадбанк за придбання та обслуговування рахунку у ц/п бере символічні комісійні, Райф - шкіродер і бере постійну немаленьку місячну абонплату, ПриватБанк не бере нічого ані на первинному, ані на вторинному ринку.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 680
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:22

  candidat написав:Вижу в календаре аукционов, что в июне будут какую-то новую облигацию в гривне продавать (указано - первинне розміщення). Из информации только дата погашения - 29.11.2028.
Кто-нибудь знает ещё подробности? Размер купона?

Подробиці будуть відомі після завершення аукціону. Зараз відомі лише дати купонів.

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 680
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:04

Приват до цього часу не провів купівлю ОВДП яку я замовив у п'ятницю. У кого аналогічна ситуація? Ще чекаємо.....
ihorsic
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:14

  ihorsic написав:Приват до цього часу не провів купівлю ОВДП яку я замовив у п'ятницю. У кого аналогічна ситуація? Ще чекаємо.....


Сьогодні перший робочий день місяця, вони не проводять угоди з ОВДП. Завтра все має бути
Navegantes
 
Повідомлень: 224
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 865866867868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Всюдиносапхайчик і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4030
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8676)
02.06.2025 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.