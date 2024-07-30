candidat Безкоштовна участь у первинних аукціонах буває, наприклад, якщо Ви купуєте військові ОВДП, то комісія на первинному ринку протягом дії військового стану не стягується - так зараз у Приваті. Але треба звертати увагу на мінімальну суму, з якою банкам цікаво працювати. У Приваті це:
Вторинний ринок. З 1 листопада 2024 року фізичним особам доступне оформлення угод від 1 000 грн. Первинний ринок. Преміальним клієнтам доступне оформлення угод від 1 млн грн. Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Вже 2 червня, тому треба перепитувати. Ну, і від мільйона гривень - це для ВІП-клієнтів.
Ощадбанк, так само, як і Райф пропонували послуги купівлі на первинному ринку лише для ВІП клієнтів, але все змінюється і треба уточнювати як зараз. Отже, Ощадбанк за придбання та обслуговування рахунку у ц/п бере символічні комісійні, Райф - шкіродер і бере постійну немаленьку місячну абонплату, ПриватБанк не бере нічого ані на первинному, ані на вторинному ринку.
candidat написав:Вижу в календаре аукционов, что в июне будут какую-то новую облигацию в гривне продавать (указано - первинне розміщення). Из информации только дата погашения - 29.11.2028. Кто-нибудь знает ещё подробности? Размер купона?
Подробиці будуть відомі після завершення аукціону. Зараз відомі лише дати купонів.
ihorsic написав:Приват до цього часу не провів купівлю ОВДП яку я замовив у п'ятницю. У кого аналогічна ситуація? Ще чекаємо.....
Приват проводить зарахування на наступний банківський день, тобто якщо замовили у п'ятницю, то зарахування лише у понеділок, ну а оскільки понеділок - це перший банківський день місяця, зарахують завтра після обіду.
ihorsic написав:Приват до цього часу не провів купівлю ОВДП яку я замовив у п'ятницю. У кого аналогічна ситуація? Ще чекаємо.....
А у мене з Кінто історія: створив дві заявки на купівлю ще у неділю вночі та вранці - першу заявку вже опрацювали, а друга досі висить в обробці хоча в особистому кабінеті Кінто обидва пакети вже є на балансі - навіщо тоді так довго мурижити? Не розумію))