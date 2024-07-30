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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 03 чер, 2025 19:22
Всюдиносапхайчик написав: asti написав:
Подскажите, а с ощадом кто-нибудь имеет дело в плане покупки/продажи ОВГЗ не через Дию!
Можете поделиться опытом?
Що саме цікавить? Купівля з портфеля у них нецікава, хіба що через безвихідь. На первинному ринку нічим принципово не відрізняється від інших первинних дилерів
А можете дати контакти брокера ОЩАДУ - а то з працівниками якось не дуже виходить комунікація))
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asti
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