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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:22

  Всюдиносапхайчик написав:
  asti написав:Подскажите, а с ощадом кто-нибудь имеет дело в плане покупки/продажи ОВГЗ не через Дию!
Можете поделиться опытом?

Що саме цікавить? Купівля з портфеля у них нецікава, хіба що через безвихідь. На первинному ринку нічим принципово не відрізняється від інших первинних дилерів

А можете дати контакти брокера ОЩАДУ - а то з працівниками якось не дуже виходить комунікація))
asti
 
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  #<1 ... 866867868869
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