WallNutPen написав:

candidat написав: Так у всех брокеров? На вторичном есть же Сенс, Приват, у которых всё без комиссии. А за участие в аукционе у всех брокеров надо доплачивать? Так у всех брокеров? На вторичном есть же Сенс, Приват, у которых всё без комиссии. А за участие в аукционе у всех брокеров надо доплачивать?

Есть банки-брокеры, которые по вашей предварительной заявке могут купить бумаги на аукционе минфина. То есть не продают из своего портфеля как Сенс и приват. Я так покупаю обычно через газмяс (раньше еще и через симу но с апреля этого года они ввели драконовские комисы на каждый чих - были отправлены вслед за небезызвестным кораблем). Но с газмясом редко бывает и упс - как в мае этого года - когда банк не угадал с ценой отсечения по долларовым бумагам и в итоге заявки клиентов были удовлетворены всего на 10 %. А чтобы вывести теперь доллары - лимиты НБУ, плюс знаю кейс когда 1 клиент покупал не через Прозапас, а с текущего счета - там вообще снятие или с комисом или через срочный депо (минимум месяц). А следующий аукцион минфина по баксам аж в июле