asti написав:Подскажите, а с ощадом кто-нибудь имеет дело в плане покупки/продажи ОВГЗ не через Дию! Можете поделиться опытом?
Що саме цікавить? Купівля з портфеля у них нецікава, хіба що через безвихідь. На первинному ринку нічим принципово не відрізняється від інших первинних дилерів
А можете дати контакти брокера ОЩАДУ - а то з працівниками якось не дуже виходить комунікація))
Телефон мого менеджера Вам нічого не дасть, бо купівля в Ощаді відбувається через призначеного Вам менеджера або преміум-менеджера, він/вона і робитимуть всю паперову роботу, щоб клієнт купив те, що хоче.
Цитата з сайту Ощаду: "Звернутись до найближчого відділення банку або зв’язатись з працівником відділення за телефоном для отримання інформації щодо умов купівлі-продажу ОВДП та порядку укладення договору та інших документів необхідних для здійснення операції. Преміум-клієнти можуть звертатись до преміум-менеджерів."
candidat написав:Так у всех брокеров? На вторичном есть же Сенс, Приват, у которых всё без комиссии. А за участие в аукционе у всех брокеров надо доплачивать?
Есть банки-брокеры, которые по вашей предварительной заявке могут купить бумаги на аукционе минфина. То есть не продают из своего портфеля как Сенс и приват. Я так покупаю обычно через газмяс (раньше еще и через симу но с апреля этого года они ввели драконовские комисы на каждый чих - были отправлены вслед за небезызвестным кораблем). Но с газмясом редко бывает и упс - как в мае этого года - когда банк не угадал с ценой отсечения по долларовым бумагам и в итоге заявки клиентов были удовлетворены всего на 10 %. А чтобы вывести теперь доллары - лимиты НБУ, плюс знаю кейс когда 1 клиент покупал не через Прозапас, а с текущего счета - там вообще снятие или с комисом или через срочный депо (минимум месяц). А следующий аукцион минфина по баксам аж в июле