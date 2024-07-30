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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:22

  Всюдиносапхайчик написав:
  asti написав:Подскажите, а с ощадом кто-нибудь имеет дело в плане покупки/продажи ОВГЗ не через Дию!
Можете поделиться опытом?

Що саме цікавить? Купівля з портфеля у них нецікава, хіба що через безвихідь. На первинному ринку нічим принципово не відрізняється від інших первинних дилерів

А можете дати контакти брокера ОЩАДУ - а то з працівниками якось не дуже виходить комунікація))
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 00:31

  Всюдиносапхайчик написав:ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.

через який банк купували в яка комісія ?
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:52

  asti написав:
  Всюдиносапхайчик написав:
  asti написав:Подскажите, а с ощадом кто-нибудь имеет дело в плане покупки/продажи ОВГЗ не через Дию!
Можете поделиться опытом?

Що саме цікавить? Купівля з портфеля у них нецікава, хіба що через безвихідь. На первинному ринку нічим принципово не відрізняється від інших первинних дилерів

А можете дати контакти брокера ОЩАДУ - а то з працівниками якось не дуже виходить комунікація))

Телефон мого менеджера Вам нічого не дасть, бо купівля в Ощаді відбувається через призначеного Вам менеджера або преміум-менеджера, він/вона і робитимуть всю паперову роботу, щоб клієнт купив те, що хоче.

Цитата з сайту Ощаду: "Звернутись до найближчого відділення банку або зв’язатись з працівником відділення за телефоном для отримання інформації щодо умов купівлі-продажу ОВДП та порядку укладення договору та інших документів необхідних для здійснення операції. Преміум-клієнти можуть звертатись до преміум-менеджерів."

https://www.oschadbank.ua/obligacii-vnu ... oziki-ovdp
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:58

  24589 написав:
  Всюдиносапхайчик написав:ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.

через який банк купували в яка комісія ?

Ощад, комісію ще не стягнули, але вона мінімальна, на дохідність суттєво не впливає, за рік комісійні та витрати на обслуговування у межах 1 тис. грн.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:19

  WallNutPen написав:
  candidat написав:Так у всех брокеров? На вторичном есть же Сенс, Приват, у которых всё без комиссии. А за участие в аукционе у всех брокеров надо доплачивать?

Есть банки-брокеры, которые по вашей предварительной заявке могут купить бумаги на аукционе минфина. То есть не продают из своего портфеля как Сенс и приват. Я так покупаю обычно через газмяс (раньше еще и через симу но с апреля этого года они ввели драконовские комисы на каждый чих - были отправлены вслед за небезызвестным кораблем). Но с газмясом редко бывает и упс - как в мае этого года - когда банк не угадал с ценой отсечения по долларовым бумагам и в итоге заявки клиентов были удовлетворены всего на 10 %. А чтобы вывести теперь доллары - лимиты НБУ, плюс знаю кейс когда 1 клиент покупал не через Прозапас, а с текущего счета - там вообще снятие или с комисом или через срочный депо (минимум месяц). А следующий аукцион минфина по баксам аж в июле

шо по ціні в УГБ, і який поріг виходу?
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:25

  Всюдиносапхайчик написав:
  24589 написав:
  Всюдиносапхайчик написав:ВЕСЕЛЬЧАК У Тоді і купував. Шкода, що їх стало набагато менше і пропозиція на них обмежена.

через який банк купували в яка комісія ?

Ощад, комісію ще не стягнули, але вона мінімальна, на дохідність суттєво не впливає, за рік комісійні та витрати на обслуговування у межах 1 тис. грн.

ну з того шо побачив, то 10 грн за облік і 100 грн за перерахування доходів. дякую. ви преміум клієнт там?
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