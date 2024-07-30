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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 чер, 2025 17:19
1finanсier написав:
А Кінто в когось вже є?
тільки що зайшли
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edgar_po
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- Повідомлень: 534
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 151 раз.
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1
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:10
Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?
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asti
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- Повідомлень: 4406
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 748 раз.
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1
Додано: Сер 04 чер, 2025 18:22
asti написав:
Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?
Моно, но с комисом
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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- Повідомлень: 191
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 46 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 18:36
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: asti написав:
Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?
Моно, но с комисом
Жаль... а какой комис?
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asti
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- Повідомлень: 4406
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 748 раз.
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1
Додано: Сер 04 чер, 2025 22:06
asti написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: asti написав:
Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?
Моно, но с комисом
Жаль... а какой комис?
4%
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24589
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- Повідомлень: 190
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 22:18
От жиды! А я кредитный лимит уже поднял.
Выходит зря...
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asti
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- Повідомлень: 4406
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- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 748 раз.
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1
Додано: Чет 05 чер, 2025 09:01
Не вдається через Дію купити овдп, пише або не має інформації з ПФУ або на дає відкрити є-підтримку.
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vadymbanker
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- Повідомлень: 997
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- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 125 раз.
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Ірина_
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