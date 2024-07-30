RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 867868869870
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:19

  1finanсier написав:А Кінто в когось вже є?

тільки що зайшли
edgar_po
 
Повідомлень: 534
З нами з: 09.04.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:10

Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?
asti
 
Повідомлень: 4406
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:22

  asti написав:Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?

Моно, но с комисом
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 24.03.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:36

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  asti написав:Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?
Моно, но с комисом
Жаль... а какой комис?
asti
 
Повідомлень: 4406
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:06

  asti написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  asti написав:Підкажіть, в Моно за кредитні через Дію моно чи ні?
Моно, но с комисом
Жаль... а какой комис?

4%
24589
 
Повідомлень: 190
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:18

От жиды! А я кредитный лимит уже поднял.
Выходит зря... :( :(
asti
 
Повідомлень: 4406
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:01

Re: Ринок ОВДП

Не вдається через Дію купити овдп, пише або не має інформації з ПФУ або на дає відкрити є-підтримку.
vadymbanker
 
Повідомлень: 997
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 867868869870
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 731
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4077
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3392
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ROMI 2025 (1)
05.06.2025 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.