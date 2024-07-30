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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 868869870871
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:01

Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?
Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?
Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:15

Ринок ОВДП

Есть ли комис с карт власний рахунок и а-банк? В дии в счет кредитных.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:39

  asti написав:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?
Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?
Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?


За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47

  vadymbanker написав:Есть ли комис с карт власний рахунок и а-банк? В дии в счет кредитных.


А-Банк стягує 4 %
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:18

  Navegantes написав:
  asti написав:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?
Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?
Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?

За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.
Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:19

Re: Ринок ОВДП

Navegantes написав:
  vadymbanker написав:Есть ли комис с карт власний рахунок и а-банк? В дии в счет кредитных.


А-Банк стягує 4 %
А власний рахунок?
vadymbanker
 
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