|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 чер, 2025 15:01
Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?
Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?
Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4407
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:15
Есть ли комис с карт власний рахунок и а-банк? В дии в счет кредитных.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:39
asti написав:
Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?
Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?
Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?
За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:47
vadymbanker написав:
Есть ли комис с карт власний рахунок и а-банк? В дии в счет кредитных.
А-Банк стягує 4 %
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:18
Navegantes написав: asti написав:
Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?
Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?
Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?
За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.
Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4407
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:19
Navegantes написав: vadymbanker написав:
Есть ли комис с карт власний рахунок и а-банк? В дии в счет кредитных.
А-Банк стягує 4 %
А власний рахунок?
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 чер, 2025 18:02
Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги.
Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)?
І коли кошти можуть повернути на картку?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1892
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 чер, 2025 18:38
asti написав: Navegantes написав: asti написав:
Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?
Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?
Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?
За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.
Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії?
Купити могли навіть вчора після погашення боргу - ні комісії, і новий період відкривається
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 05 чер, 2025 18:41
idealstorm написав:
Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги.
Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)?
І коли кошти можуть повернути на картку?
Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 05 чер, 2025 18:46
vadymbanker написав: Navegantes написав: vadymbanker написав:
Есть ли комис с карт власний рахунок и а-банк? В дии в счет кредитных.
А-Банк стягує 4 %
А власний рахунок?
Не володію інформацією. В тарифах нічого такого немає, можливо і без комісії проходить купівля. Я б придбав одну облігацію, подивився як воно працює у БВР
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 231
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|733
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|4083
|
|
|1
|3398
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|