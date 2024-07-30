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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 чер, 2025 18:56
Вчора пообіді, але у операційний час, зробив у Дії, у того самого продавця, три купівлі: дві малих і одна велика, вночі зробив ще четверту велику. Дві малі вчорашні і велика нічна пройшли, а вчорашня велика досі (тобто уже півтора дні) у обробці. Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?
P.S. це я так спокусився на Алку - ніколи її не любив і не дарма.
P.S2. Бачу, що тут вже раніше була схожа ситуація
з Кінто, але так і не зрозумів, чим закінчилося.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:05
Navegantes написав: idealstorm написав:
Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги.
Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)?
І коли кошти можуть повернути на картку?
Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок
дякую,а ще підкажіть,
"рахунок, які попередньо додали" - це у застосунку ICU trade треба додавати?
І потім вивід тільки на єПідтримку потрібного банку, так?
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