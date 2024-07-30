Вчора пообіді, але у операційний час, зробив у Дії, у того самого продавця, три купівлі: дві малих і одна велика, вночі зробив ще четверту велику. Дві малі вчорашні і велика нічна пройшли, а вчорашня велика досі (тобто уже півтора дні) у обробці. Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?
P.S. це я так спокусився на Алку - ніколи її не любив і не дарма. P.S2. Бачу, що тут вже раніше була схожа ситуація з Кінто, але так і не зрозумів, чим закінчилося.
idealstorm написав:Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги. Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)? І коли кошти можуть повернути на картку?
Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок
дякую,а ще підкажіть, "рахунок, які попередньо додали" - це у застосунку ICU trade треба додавати? І потім вивід тільки на єПідтримку потрібного банку, так?
idealstorm написав:Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги. Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)? І коли кошти можуть повернути на картку?
Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок
дякую,а ще підкажіть, "рахунок, які попередньо додали" - це у застосунку ICU trade треба додавати? І потім вивід тільки на єПідтримку потрібного банку, так?
ICU Trade - для купівлі/продажу, поповнення/виводу коштів www.onboarding.online.icu - тут реєструєтесь, додаєте бажані рахунки (звичайні, не єПідтримка), які після обробки будуть доступні у ICU Trade
klug написав:Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?
Я б дочекався завершення обробки. ДІЯ тут не допоможе, якщо писати то продавцю. Як розумію, ви купували у Сенса. Договір мали отримати одразу після купівлі. Там пункт 1.1.12 "Дата поставки ФІ" - не пізніше третього робочого дня з дати заключення договору включно.
asti написав:[quote="5862100:Navegantes"[quote="5862058:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн? Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра? Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?[/quote За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.[/quote Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії?
Купити могли навіть вчора після погашення боргу - ні комісії, і новий період відкривається
Дякую! А має значення у кого саме через Дію купувати? - я сьогодні ще встиг купити у Кінто після 17 по фактично вже учорашній ціні, а от у самому Сенсі не ризикнув купувати - сам собі сенс може й сьогоднішньою датою провести, тим більше що ціна вже завтрашня була на той момент))
asti написав:[quote="5862100:Navegantes"[quote="5862058:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн? Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра? Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?[/quote За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.[/quote Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії?
Купити могли навіть вчора після погашення боргу - ні комісії, і новий період відкривається
Дякую! А має значення у кого саме через Дію купувати? - я сьогодні ще встиг купити у Кінто після 17 по фактично вже учорашній ціні, а от у самому Сенсі не ризикнув купувати - сам собі сенс може й сьогоднішньою датою провести, тим більше що ціна вже завтрашня була на той момент))
Кожен сам собі розставляє пріоритети. Якщо купити і тримати до погашення - один варіант, якщо розглядати достроковий продаж - інший варіант. У всіх брокерів є свої +/-
Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??
asti написав:Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??
При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні. Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня.