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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 869870871872 Додано: Чет 05 чер, 2025 18:56



P.S. це я так спокусився на Алку - ніколи її не любив і не дарма.

P.S2. Бачу, що тут вже раніше була схожа Вчора пообіді, але у операційний час, зробив у Дії, у того самого продавця, три купівлі: дві малих і одна велика, вночі зробив ще четверту велику. Дві малі вчорашні і велика нічна пройшли, а вчорашня велика досі (тобто уже півтора дні) у обробці. Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?P.S. це я так спокусився на Алку - ніколи її не любив і не дарма.P.S2. Бачу, що тут вже раніше була схожа ситуація з Кінто, але так і не зрозумів, чим закінчилося. klug Повідомлень: 8804 З нами з: 18.08.14 Подякував: 367 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 19:05 Navegantes написав: idealstorm написав: Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги.

Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)?

І коли кошти можуть повернути на картку? Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги.Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)?І коли кошти можуть повернути на картку?



Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок

дякую,а ще підкажіть,

"рахунок, які попередньо додали" - це у застосунку ICU trade треба додавати?

І потім вивід тільки на єПідтримку потрібного банку, так? дякую,а ще підкажіть,"рахунок, які попередньо додали" - це у застосунку ICU trade треба додавати?І потім вивід тільки на єПідтримку потрібного банку, так? idealstorm

Повідомлень: 1892 З нами з: 06.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 19:22 idealstorm написав: Navegantes написав: idealstorm написав: Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги.

Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)?

І коли кошти можуть повернути на картку? Підкажіть, маю через ДІЮ куплені у ICU обліги.Як їх частково правильно продати достроково (термін 18.06. мав бути)?І коли кошти можуть повернути на картку?



Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок Відкривається сесія, заходите в ICU Trade, продаєте необхідну кількість, гроші "падають" вам на рахунок у брокера майже одразу і виводите на той рахунок/-ки, які попередньо додали. Я продаю до 12.00, відразу роблю замовлення на вивід коштів і після 17.00 (іноді буває й раніше, але рідко) гроші зараховуються на потрібний мені рахунок

дякую,а ще підкажіть,

"рахунок, які попередньо додали" - це у застосунку ICU trade треба додавати?

І потім вивід тільки на єПідтримку потрібного банку, так? дякую,а ще підкажіть,"рахунок, які попередньо додали" - це у застосунку ICU trade треба додавати?І потім вивід тільки на єПідтримку потрібного банку, так?



ICU Trade - для купівлі/продажу, поповнення/виводу коштів

www.onboarding.online.icu - тут реєструєтесь, додаєте бажані рахунки (звичайні, не єПідтримка), які після обробки будуть доступні у ICU Trade ICU Trade - для купівлі/продажу, поповнення/виводу коштів- тут реєструєтесь, додаєте бажані рахунки (звичайні, не єПідтримка), які після обробки будуть доступні у ICU Trade Navegantes Повідомлень: 235 З нами з: 22.02.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 57 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 19:25 Re: Ринок ОВДП klug написав: Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю? Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?



Я б дочекався завершення обробки. ДІЯ тут не допоможе, якщо писати то продавцю.

Як розумію, ви купували у Сенса. Договір мали отримати одразу після купівлі. Там пункт 1.1.12 "Дата поставки ФІ" - не пізніше третього робочого дня з дати заключення договору включно. Я б дочекався завершення обробки. ДІЯ тут не допоможе, якщо писати то продавцю.Як розумію, ви купували у Сенса. Договір мали отримати одразу після купівлі. Там пункт 1.1.12 "Дата поставки ФІ" - не пізніше третього робочого дня з дати заключення договору включно. Navegantes Повідомлень: 235 З нами з: 22.02.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 57 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 19:34 Navegantes написав: asti написав: [quote="5862100:Navegantes"[quote="5862058:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?

Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?

Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?[/quote

За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.[/quote Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії? [quote="5862100:Navegantes"[quote="5862058:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?[/quoteЗа добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.[/quote Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії?



Купити могли навіть вчора після погашення боргу - ні комісії, і новий період відкривається Купити могли навіть вчора після погашення боргу - ні комісії, і новий період відкривається

Дякую!

А має значення у кого саме через Дію купувати? - я сьогодні ще встиг купити у Кінто після 17 по фактично вже учорашній ціні, а от у самому Сенсі не ризикнув купувати - сам собі сенс може й сьогоднішньою датою провести, тим більше що ціна вже завтрашня була на той момент)) Дякую!А має значення у кого саме через Дію купувати? - я сьогодні ще встиг купити у Кінто після 17 по фактично вже учорашній ціні, а от у самому Сенсі не ризикнув купувати - сам собі сенс може й сьогоднішньою датою провести, тим більше що ціна вже завтрашня була на той момент)) asti Повідомлень: 4409 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 748 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 19:58 asti написав: Navegantes написав: asti написав: [quote="5862100:Navegantes"[quote="5862058:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?

Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?

Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?[/quote

За добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.[/quote Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії? [quote="5862100:Navegantes"[quote="5862058:Подскажите, по сенсовской кредитке - РЭД: если у меня сегодня расчетная дата - на когда должна быть обнулена задолженность? До начала РД или можно в течение дня ещё обнулить чтобы не платить 100 грн?Когда начинается новый расчетный период - уже сегодня или завтра?Короче, когда можно опять в кредит тариться чтобы комис только через месяц платить снова?[/quoteЗа добу до РД треба гасити, щоб не платити 100 грн. Поясню на своєму прикладі. У мене РД - 31/05. Погасив борг 30/05 09:23, о 09:35 зробив операцію, яка по рахунку пройшла 01/06 і відповідно попала в новий період.[/quote Тобто якщо я учора погасився - сьогодні міг би вже знову купити у борг без наслідків у вигляді комісії?



Купити могли навіть вчора після погашення боргу - ні комісії, і новий період відкривається Купити могли навіть вчора після погашення боргу - ні комісії, і новий період відкривається

Дякую!

А має значення у кого саме через Дію купувати? - я сьогодні ще встиг купити у Кінто після 17 по фактично вже учорашній ціні, а от у самому Сенсі не ризикнув купувати - сам собі сенс може й сьогоднішньою датою провести, тим більше що ціна вже завтрашня була на той момент)) Дякую!А має значення у кого саме через Дію купувати? - я сьогодні ще встиг купити у Кінто після 17 по фактично вже учорашній ціні, а от у самому Сенсі не ризикнув купувати - сам собі сенс може й сьогоднішньою датою провести, тим більше що ціна вже завтрашня була на той момент))



Кожен сам собі розставляє пріоритети. Якщо купити і тримати до погашення - один варіант, якщо розглядати достроковий продаж - інший варіант. У всіх брокерів є свої +/- Кожен сам собі розставляє пріоритети. Якщо купити і тримати до погашення - один варіант, якщо розглядати достроковий продаж - інший варіант. У всіх брокерів є свої +/- Navegantes Повідомлень: 235 З нами з: 22.02.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 57 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 20:07 Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована?? asti Повідомлень: 4409 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 748 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 чер, 2025 20:17 asti написав: Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована?? Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??



При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні.

Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня. При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні.Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня. Navegantes Повідомлень: 235 З нами з: 22.02.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 57 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 869870871872 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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