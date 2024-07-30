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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 870871872873
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:56

  Ой+ написав:
  Navegantes написав:
  asti написав:Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??


При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні.
Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня.

З врахуванням гіпотетичних лімітів, чи вийде хоча би 100 грн насвинорилити, якщо вижати все по максимуму?

У мене ліміт у Сенсі 84000, можете самі порахувати скільки я насвинорилю...
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:59

  Navegantes написав:
  klug написав:Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?


Я б дочекався завершення обробки. ДІЯ тут не допоможе, якщо писати то продавцю.
Як розумію, ви купували у Сенса. Договір мали отримати одразу після купівлі. Там пункт 1.1.12 "Дата поставки ФІ" - не пізніше третього робочого дня з дати заключення договору включно.

Конкретно за тією операцією, що зависла, договір на пошту не прийшов. Судячи із досвіду інших, то обробка може і не завершитися, тому і думаю, що їх варто ворушити. Проте, якщо три дні, то виходить, що якийсь предметний діалог можливий не раніше понеділка.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:11

  Navegantes написав:Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+  Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів

Це не свинорильство 910 днів, під цей крутий термін попадає тільки той час, що ще до закриття однієї РД вже влазити у новий оборот. Ось тут якраз 100 грн при вказаних КЛ навіть не світять.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:19

  Ой+ написав:
  Navegantes написав:Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+  Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів

Це не свинорильство 910 днів, під цей крутий термін попадає тільки той час, що ще до закриття однієї РД вже влазити у новий оборот. Ось тут якраз 100 грн при вказаних КЛ навіть не світять.


Зрозумів) Подивився свої витрати по РКО, 2300 грн вийшло за ці два роки
Navegantes
 
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