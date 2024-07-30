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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 871872873874>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:56

  Ой+ написав:
  Navegantes написав:
  asti написав:Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??


При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні.
Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня.

З врахуванням гіпотетичних лімітів, чи вийде хоча би 100 грн насвинорилити, якщо вижати все по максимуму?

У мене ліміт у Сенсі 84000, можете самі порахувати скільки я насвинорилю...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:59

  Navegantes написав:
  klug написав:Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?


Я б дочекався завершення обробки. ДІЯ тут не допоможе, якщо писати то продавцю.
Як розумію, ви купували у Сенса. Договір мали отримати одразу після купівлі. Там пункт 1.1.12 "Дата поставки ФІ" - не пізніше третього робочого дня з дати заключення договору включно.

Конкретно за тією операцією, що зависла, договір на пошту не прийшов. Судячи із досвіду інших, то обробка може і не завершитися, тому і думаю, що їх варто ворушити. Проте, якщо три дні, то виходить, що якийсь предметний діалог можливий не раніше понеділка.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:11

  Navegantes написав:Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+  Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів

Це не свинорильство 910 днів, під цей крутий термін попадає тільки той час, що ще до закриття однієї РД вже влазити у новий оборот. Ось тут якраз 100 грн при вказаних КЛ навіть не світять.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:19

  Ой+ написав:
  Navegantes написав:Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+  Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів

Це не свинорильство 910 днів, під цей крутий термін попадає тільки той час, що ще до закриття однієї РД вже влазити у новий оборот. Ось тут якраз 100 грн при вказаних КЛ навіть не світять.


Зрозумів) Подивився свої витрати по РКО, 2300 грн вийшло за ці два роки
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:58

Відбій за моїм кейсом. За півтори доби Алка скасувала купівлю, гроші повернулися на базу - не довелося нікуди писати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 10:07

Re: Ринок ОВДП

Navegantes написав:
  Ой+ написав:
  Navegantes написав:[quote="5862189:asti"]Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??


При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні.
Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня.

З врахуванням гіпотетичних лімітів, чи вийде хоча би 100 грн насвинорилити, якщо вижати все по максимуму?


Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+  Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів[/quote]А як ви то все порахували?)
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:46

Re: Ринок ОВДП

  lamal написав:А як ви то все порахували?)


ОВДП купую/продаю з 2017, тому веду детальний журнал операцій в Екселі.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 13:35

Re: Ринок ОВДП

Виникли проблеми із лімітами на перекази (клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки) у Сенс банку – зрізали до 50000грн/місяць. Надані до банку тиждень тому документи щодо наявності документально підтверджених доходів мене та моєї дружини (вони в місяць у рази перевищують встановлені ліміти), а також наявність на рахунках банку власних коштів, які на порядок перевищують надані ліміти – не призвели до перегляду лімітів. Бачу два шляхи вирішення проблеми: по-перше, переведення паперів до іншого зберігача (банк декларує вартість послуги 300грн за кожен ISIN); по-друге, зміна реквізитів для виплат (зміна банку).
Буду вдячний за підказку щодо вибору банку (крім Сенсу співпрацюю з ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:03

  VASH написав:Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. Наперед вдячний.

mono
зарахування - безкоштовно
переказ коштів - фіз.особі безкоштовно, юр.особі - 0.5%, max 190грн за платіж
ліміти переглядають адекватно та швидко
застосунок та швидкість операцій - взагалі без зауважень
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:23

  andrey291263 написав:
  VASH написав:Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. Наперед вдячний.

mono
зарахування - безкоштовно
переказ коштів - фіз.особі безкоштовно, юр.особі - 0.5%, max 190грн за платіж
ліміти переглядають адекватно та швидко
застосунок та швидкість операцій - взагалі без зауважень

Можна й простіше зробити - купуйте після чергового великого погашення нові овдп через Дію з виплатою на є-підримки інших банків і так поступово вийдете із Сенсу.
asti
 
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