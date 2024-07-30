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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 чер, 2025 20:56
Ой+ написав: Navegantes написав: asti написав:
Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??
При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні.
Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня.
З врахуванням гіпотетичних лімітів, чи вийде хоча би 100 грн насвинорилити, якщо вижати все по максимуму?
У мене ліміт у Сенсі 84000, можете самі порахувати скільки я насвинорилю...
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:59
Navegantes написав: klug написав:
Враховуючи, що з моменту купівлі ціна вже двічі змінилася, розумію, що папери я вже навряд побачу, з якого боку починати розкручувати, щоб повернули хоч гроші: спершу писати в Дію чи продавцю?
Я б дочекався завершення обробки. ДІЯ тут не допоможе, якщо писати то продавцю.
Як розумію, ви купували у Сенса. Договір мали отримати одразу після купівлі. Там пункт 1.1.12 "Дата поставки ФІ" - не пізніше третього робочого дня з дати заключення договору включно.
Конкретно за тією операцією, що зависла, договір на пошту не прийшов. Судячи із досвіду інших, то обробка може і не завершитися, тому і думаю, що їх варто ворушити. Проте, якщо три дні, то виходить, що якийсь предметний діалог можливий не раніше понеділка.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:11
Navegantes написав:
Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+ Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів
Це не свинорильство 910 днів, під цей крутий термін попадає тільки той час, що ще до закриття однієї РД вже влазити у новий оборот. Ось тут якраз 100 грн при вказаних КЛ навіть не світять.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 21:19
Ой+ написав: Navegantes написав:
Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+ Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів
Це не свинорильство 910 днів, під цей крутий термін попадає тільки той час, що ще до закриття однієї РД вже влазити у новий оборот. Ось тут якраз 100 грн при вказаних КЛ навіть не світять.
Зрозумів) Подивився свої витрати по РКО, 2300 грн вийшло за ці два роки
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Navegantes
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Додано: Чет 05 чер, 2025 22:58
Відбій за моїм кейсом. За півтори доби Алка скасувала купівлю, гроші повернулися на базу - не довелося нікуди писати.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 10:07
Navegantes написав: Ой+ написав: Navegantes написав:
[quote="5862189:asti"]Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??
При купівлі через Дію ВСІ платежі обробляє Укргазбанк. При оплаті кредиткою RED покупка пройде Т+2 дні (Т - дата платежу). Якщо придбали по "завтрашній ціні", то навіть + 3 дні.
Наприклад, 01/05 я купував о 20:59, дата списання операції - 4 травня.
З врахуванням гіпотетичних лімітів, чи вийде хоча би 100 грн насвинорилити, якщо вижати все по максимуму?
Трохи статистики
Конкретно по Сенсу (RED+ Хамелеон), з 05/06/23 (дата першої купівлі в Дії. До речі, два роки сьогодні можу святкувати) - 44 угоди загалом, "насвинорилив" 84к при обороті 2,6 млн. Найкоротша угода - 2 дні, найдовша - 910 днів[/quote]А як ви то все порахували?)
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lamal
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:46
lamal написав:
А як ви то все порахували?)
ОВДП купую/продаю з 2017, тому веду детальний журнал операцій в Екселі.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 13:35
Виникли проблеми із лімітами на перекази (клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки) у Сенс банку – зрізали до 50000грн/місяць. Надані до банку тиждень тому документи щодо наявності документально підтверджених доходів мене та моєї дружини (вони в місяць у рази перевищують встановлені ліміти), а також наявність на рахунках банку власних коштів, які на порядок перевищують надані ліміти – не призвели до перегляду лімітів. Бачу два шляхи вирішення проблеми: по-перше, переведення паперів до іншого зберігача (банк декларує вартість послуги 300грн за кожен ISIN); по-друге, зміна реквізитів для виплат (зміна банку).
Буду вдячний за підказку щодо вибору банку (крім Сенсу співпрацюю з ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. Наперед вдячний.
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VASH
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:03
VASH написав:
Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. Наперед вдячний.
mono
зарахування - безкоштовно
переказ коштів - фіз.особі безкоштовно, юр.особі - 0.5%, max 190грн за платіж
ліміти переглядають адекватно та швидко
застосунок та швидкість операцій - взагалі без зауважень
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andrey291263
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:23
andrey291263 написав: VASH написав:
Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. Наперед вдячний.
mono
зарахування - безкоштовно
переказ коштів - фіз.особі безкоштовно, юр.особі - 0.5%, max 190грн за платіж
ліміти переглядають адекватно та швидко
застосунок та швидкість операцій - взагалі без зауважень
Можна й простіше зробити - купуйте після чергового великого погашення нові овдп через Дію з виплатою на є-підримки інших банків і так поступово вийдете із Сенсу.
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