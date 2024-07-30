asti написав:

Пробачте, але я не це мав на увазі - я прочитавши ваш допис вирішив ризикнути і купити у Кінто через Дію з Сенсівської кредитки у якої сьогодні РД і погашений в 0 КЛ - у ситуації з Кінто купівлю обробляє Укргазбанк і звичайно, скоріш за все, розрахунок не буде проведено сьогоднішнім днем - хоча підтримка сенсу не змогла мені цього гарантувати. А якщо я буду купувати у самому Сенсі то є велика (на мою думку) вірогідність того що сам собі Сенс цей платіж може провести і сьогоднішньою датою. Так чи ні? Чи це більше залежить від платіжної системи у якій працює карта ніж від банку яким вона була емітована??