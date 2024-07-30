RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 871872873874
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:29

andrey291263
Дякую, все б нічого, крім переказ коштів юр.особі - 0.5%. Тобто прийдеться виводити гроші за папери придбані через Дію на єПідтримку mono, далі перераховувати - фіз.особі безкоштовно у той банк де не «вибрані» ліміти операцій
VASH
 
Повідомлень: 675
З нами з: 26.10.09
Подякував: 134 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:14

Re: Ринок ОВДП

Панове, може хтось зараз спробувати купити одну якусь овдп в Дії серез Кінто? Звісно не доводячи до оплати. Просто в мене чомусь відхиляє купівлі на етапі схвалення заявки - тобто самому першому етапі - коли вказуєш овдп, кількість, єПідтримку, і чекаєш схвалення від брокера. А він після кілька хвилин пише - заявку відхилено, через сплив часу на підтвердження та оплати. Хоча підтвердження заявки не було.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 02.09.19
Подякував: 358 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:43

Можливо вони якраз ціну міняли на папір - у них це зазвичай біля 18:00 відбувається - доречі це максимальний час серед інших партнерів Дії ))
asti
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 871872873874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 4103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3417
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8733)
06.06.2025 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.