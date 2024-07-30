andrey291263
Дякую, все б нічого, крім переказ коштів юр.особі - 0.5%. Тобто прийдеться виводити гроші за папери придбані через Дію на єПідтримку mono, далі перераховувати - фіз.особі безкоштовно у той банк де не «вибрані» ліміти операцій
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:29
andrey291263
Дякую, все б нічого, крім переказ коштів юр.особі - 0.5%. Тобто прийдеться виводити гроші за папери придбані через Дію на єПідтримку mono, далі перераховувати - фіз.особі безкоштовно у той банк де не «вибрані» ліміти операцій
Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:14
Re: Ринок ОВДП
Панове, може хтось зараз спробувати купити одну якусь овдп в Дії серез Кінто? Звісно не доводячи до оплати. Просто в мене чомусь відхиляє купівлі на етапі схвалення заявки - тобто самому першому етапі - коли вказуєш овдп, кількість, єПідтримку, і чекаєш схвалення від брокера. А він після кілька хвилин пише - заявку відхилено, через сплив часу на підтвердження та оплати. Хоча підтвердження заявки не було.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:43
Можливо вони якраз ціну міняли на папір - у них це зазвичай біля 18:00 відбувається - доречі це максимальний час серед інших партнерів Дії ))
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