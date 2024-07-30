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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 чер, 2025 09:22
На сьогодні які зараз банки підходять за рахунок кредитних коштів в діі?
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vadymbanker
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:28
Пумб прикрив лавку з овдп за кред. Прийшло повідомлення в додатку, що з 10.06 купівля овдп тільки за власні кошти
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 10 чер, 2025 11:31
Rimlyanin1 написав:
Пумб прикрив лавку з овдп за кред. Прийшло повідомлення в додатку, що з 10.06 купівля овдп тільки за власні кошти
Таке ж прийшло тільки що
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la9
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Додано: Вів 10 чер, 2025 11:47
Користується хтось кредитними коштами Акордбанку для купівлі облігацій в Дії -чи є комісія або інші стягнення?
Дякую!
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lavua67
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Додано: Вів 10 чер, 2025 11:51
Rimlyanin1 написав:
Пумб прикрив лавку з овдп за кред. Прийшло повідомлення в додатку, що з 10.06 купівля овдп тільки за власні кошти
Відчуваю, ближчим часом усі комбанки,
крім хіба що державних, прикриють цю лавочку,
а можливо і держбанки теж)))
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asti
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Додано: Вів 10 чер, 2025 12:16
lavua67 написав:
Користується хтось кредитними коштами Акордбанку для купівлі облігацій в Дії -чи є комісія або інші стягнення?
Дякую!
Ви, шановний, для початку ще у тому Акорді спробуйте ліміт отримати - мені вже двічі відмовили! А так то так, - наче без комісії 🫡 🫡))
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