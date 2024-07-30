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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:22

Re: Ринок ОВДП

На сьогодні які зараз банки підходять за рахунок кредитних коштів в діі?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:28

Пумб прикрив лавку з овдп за кред. Прийшло повідомлення в додатку, що з 10.06 купівля овдп тільки за власні кошти
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:31

  Rimlyanin1 написав:Пумб прикрив лавку з овдп за кред. Прийшло повідомлення в додатку, що з 10.06 купівля овдп тільки за власні кошти

Таке ж прийшло тільки що
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:47

Акордбанк

Користується хтось кредитними коштами Акордбанку для купівлі облігацій в Дії -чи є комісія або інші стягнення?
Дякую!
lavua67
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:51

  Rimlyanin1 написав:Пумб прикрив лавку з овдп за кред. Прийшло повідомлення в додатку, що з 10.06 купівля овдп тільки за власні кошти
Відчуваю, ближчим часом усі комбанки,
крім хіба що державних, прикриють цю лавочку,
а можливо і держбанки теж)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:16

  lavua67 написав:Користується хтось кредитними коштами Акордбанку для купівлі облігацій в Дії -чи є комісія або інші стягнення?
Дякую!
Ви, шановний, для початку ще у тому Акорді спробуйте ліміт отримати - мені вже двічі відмовили! А так то так, - наче без комісії 🫡 🫡))
asti
 
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