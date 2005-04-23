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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 14:14

  asti написав:Кредитні халявники тут погоди не зроблять.
Буде потрібно - держбанки викуплять стільки ОВДП скільки потрібно, зокрема і на ті гроші які вони дають/давали нам у безвідсотковий кредит)))


банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Всі інші ОВДП за рахунок власних обігових коштів та з гривневими ризиками за рахунок банку. Не всі захочуть морозити обігові кошти за "дякую".
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 15:06

Так а что там с ощадовской є-підтримкой, надо моментальный пластик открывать чтобы деньги снимать? -
в отделении слышать ничего не хотят - она только цифровая и точка! 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 15:16

Re: Ринок ОВДП

asti написав:Так а что там с ощадовской є-підтримкой, надо моментальный пластик открывать чтобы деньги снимать? -
в отделении слышать ничего не хотят - она только цифровая и точка!
Переводите внутри ощад24 на мою картку и снимаете.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 15:32

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Буде потрібно -


4+ рік війни із ордою...
досі виходить Не потрібно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 16:10

  asti написав:Кредитні халявники тут погоди не зроблять....


Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.
проффесор
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 16:17

  проффесор написав:
  asti написав:Кредитні халявники тут погоди не зроблять....


Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.


Доля в ОВДП банки фізособи

27.02.24 46,83% 4,54%
20.02.25 46,92% 4,50%
04.02.25 47,39% 4,20%
10.03.25 46,33% 4,59%
18.03.25 46,33% 4,61%
28.03.25 46,82% 4,63%
23.04.05 46,06% 5,07%
01.05.06 46,67% 4,67%
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 16:58

  edgar_po написав:
Ну добре, прикриють лавочку. Хто тоді буде паперові ОВДП купляти?

Поки військові облігації будуть вигідніші за банківські депозити їх будуть купляти.
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 20:55

Re: Ринок ОВДП

Хтось може пояснити, а що з випуском UA4000234223 сьогодні не так, що по ньому дохідність перевищує 20 відсотків на моменті. Так, завтра виплата, наступна через шість місяців, тоді як по новій UA4000235782 при виплаті у грудні тільки 17,6.
Чи завтра після виплати її ціна знову вернеться до "звичної"?
l_k
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 22:00

  angra написав:
  edgar_po написав:
Ну добре, прикриють лавочку. Хто тоді буде паперові ОВДП купляти?

Поки військові облігації будуть вигідніші за банківські депозити їх будуть купляти.

100%...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 22:09

А шо там Нова пей, до речі, дає чи ні?
asti
 
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