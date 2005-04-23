|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 чер, 2025 14:14
asti написав:
Кредитні халявники тут погоди не зроблять.
Буде потрібно - держбанки викуплять стільки ОВДП скільки потрібно, зокрема і на ті гроші які вони дають/давали нам у безвідсотковий кредит)))
банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Всі інші ОВДП за рахунок власних обігових коштів та з гривневими ризиками за рахунок банку. Не всі захочуть морозити обігові кошти за "дякую".
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:06
Так а что там с ощадовской є-підтримкой, надо моментальный пластик открывать чтобы деньги снимать? -
в отделении слышать ничего не хотят - она только цифровая и точка! 😡😡😡
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4425
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:16
asti написав:
Так а что там с ощадовской є-підтримкой, надо моментальный пластик открывать чтобы деньги снимать? -
в отделении слышать ничего не хотят - она только цифровая и точка!
Переводите внутри ощад24 на мою картку и снимаете.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:32
asti написав:
Буде потрібно -
4+ рік війни із ордою...
досі виходить Не потрібно
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16603
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 1736 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Вів 10 чер, 2025 16:10
asti написав:
Кредитні халявники тут погоди не зроблять....
Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.
-
проффесор
-
-
- Повідомлень: 275
- З нами з: 03.06.11
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 16:17
проффесор написав: asti написав:
Кредитні халявники тут погоди не зроблять....
Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.
Доля в ОВДП банки фізособи
27.02.24 46,83% 4,54%
20.02.25 46,92% 4,50%
04.02.25 47,39% 4,20%
10.03.25 46,33% 4,59%
18.03.25 46,33% 4,61%
28.03.25 46,82% 4,63%
23.04.05 46,06% 5,07%
01.05.06 46,67% 4,67%
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 чер, 2025 16:58
edgar_po написав:
Ну добре, прикриють лавочку. Хто тоді буде паперові ОВДП купляти?
Поки військові облігації будуть вигідніші за банківські депозити їх будуть купляти.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 20:55
Хтось може пояснити, а що з випуском UA4000234223 сьогодні не так, що по ньому дохідність перевищує 20 відсотків на моменті. Так, завтра виплата, наступна через шість місяців, тоді як по новій UA4000235782 при виплаті у грудні тільки 17,6.
Чи завтра після виплати її ціна знову вернеться до "звичної"?
-
l_k
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.06.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 22:00
angra написав: edgar_po написав:
Ну добре, прикриють лавочку. Хто тоді буде паперові ОВДП купляти?
Поки військові облігації будуть вигідніші за банківські депозити їх будуть купляти.
100%...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4425
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 чер, 2025 22:09
А шо там Нова пей, до речі, дає чи ні?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4425
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|833
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|4202
|
|
|1
|3514
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|