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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 02:16

Re: Ринок ОВДП

Все, побачив, я включив поточний платіж, якого ця ціна облігації вже не враховує
l_k
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 10:07

asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
edgar_po
 
Повідомлень: 539
З нами з: 09.04.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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  #<1 ... 876877878879
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Модератори: Ірина_, Модератор

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