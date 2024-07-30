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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 чер, 2025 02:16
Все, побачив, я включив поточний платіж, якого ця ціна облігації вже не враховує
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l_k
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Додано: Сер 11 чер, 2025 10:07
asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
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edgar_po
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Ірина_
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