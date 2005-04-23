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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 чер, 2025 02:16
Все, побачив, я включив поточний платіж, якого ця ціна облігації вже не враховує
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l_k
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Додано: Сер 11 чер, 2025 10:07
asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
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edgar_po
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Додано: Сер 11 чер, 2025 12:40
edgar_po написав:asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
Дякую.
Викреслюємо зі списку.
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asti
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:27
Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:16
edgar_po написав: проффесор написав: asti написав:
Кредитні халявники тут погоди не зроблять....
Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.
Доля в ОВДП банки фізособи
27.02.24 46,83% 4,54%
20.02.25 46,92% 4,50%
04.02.25 47,39% 4,20%
10.03.25 46,33% 4,59%
18.03.25 46,33% 4,61%
28.03.25 46,82% 4,63%
23.04.05 46,06% 5,07%
01.05.06 46,67% 4,67%
зате в абсолютних цифрах фізики наярюють https://bin.ua/news/finance/finances/33 ... nalno.html
нерези давно здулись
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