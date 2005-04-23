Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 чер, 2025 02:16
Все, побачив, я включив поточний платіж, якого ця ціна облігації вже не враховує
l_k
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Додано: Сер 11 чер, 2025 10:07
asti ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
edgar_po
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Додано: Сер 11 чер, 2025 12:40
edgar_po написав: asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
Дякую.
Викреслюємо зі списку.
asti
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:27
Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»
VASH
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:16
edgar_po написав: проффесор написав: asti написав:
Кредитні халявники тут погоди не зроблять....
Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.
Доля в ОВДП банки фізособи
27.02.24 46,83% 4,54%
20.02.25 46,92% 4,50%
04.02.25 47,39% 4,20%
10.03.25 46,33% 4,59%
18.03.25 46,33% 4,61%
28.03.25 46,82% 4,63%
23.04.05 46,06% 5,07%
01.05.06 46,67% 4,67%
зате в абсолютних цифрах фізики наярюють
https://bin.ua/news/finance/finances/33 ... nalno.html
нерези давно здулись
greenozon
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Додано: Чет 12 чер, 2025 08:25
VASH написав:
Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»
Сенс мені поставив ліміт 100 т , другий тиждень розглядають моє звернення щодо збільшення ліміту - вчора дзвонили, що під кожний платіж мені буде потрібно звертатися до відділення або на гарячу лінію з заявою. Поки кажуть, що не можуть збільшити ліміт на постійній основі
Приват з огляду на мої річні декларації автоматом поставив ліміт 500т на день та 1 млн на місяць.
SAndriy1
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