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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 02:16

Re: Ринок ОВДП

Все, побачив, я включив поточний платіж, якого ця ціна облігації вже не враховує
l_k
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 10:07

asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 12:40

  edgar_po написав:asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
Дякую.
Викреслюємо зі списку.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:27

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:16

  edgar_po написав:
  проффесор написав:
  asti написав:Кредитні халявники тут погоди не зроблять....


Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.


Доля в ОВДП банки фізособи

27.02.24 46,83% 4,54%
20.02.25 46,92% 4,50%
04.02.25 47,39% 4,20%
10.03.25 46,33% 4,59%
18.03.25 46,33% 4,61%
28.03.25 46,82% 4,63%
23.04.05 46,06% 5,07%
01.05.06 46,67% 4,67%



зате в абсолютних цифрах фізики наярюють :)

https://bin.ua/news/finance/finances/33 ... nalno.html

нерези давно здулись
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 08:25

  VASH написав:Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»

Сенс мені поставив ліміт 100 т , другий тиждень розглядають моє звернення щодо збільшення ліміту - вчора дзвонили, що під кожний платіж мені буде потрібно звертатися до відділення або на гарячу лінію з заявою. Поки кажуть, що не можуть збільшити ліміт на постійній основі
Приват з огляду на мої річні декларації автоматом поставив ліміт 500т на день та 1 млн на місяць.
SAndriy1
 
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  #<1 ... 876877878879
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