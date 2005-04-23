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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 02:16

Re: Ринок ОВДП

Все, побачив, я включив поточний платіж, якого ця ціна облігації вже не враховує
l_k
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 10:07

asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 12:40

  edgar_po написав:asti
ні. пільговий період не діє на покупку облігацій.
Дякую.
Викреслюємо зі списку.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:27

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:16

  edgar_po написав:
  проффесор написав:
  asti написав:Кредитні халявники тут погоди не зроблять....


Це можна буде стверджувати наприкінці липня, за цифрами на скільки зменшиться портфель ОВДП фізичних осіб.


Доля в ОВДП банки фізособи

27.02.24 46,83% 4,54%
20.02.25 46,92% 4,50%
04.02.25 47,39% 4,20%
10.03.25 46,33% 4,59%
18.03.25 46,33% 4,61%
28.03.25 46,82% 4,63%
23.04.05 46,06% 5,07%
01.05.06 46,67% 4,67%



зате в абсолютних цифрах фізики наярюють :)

https://bin.ua/news/finance/finances/33 ... nalno.html

нерези давно здулись
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 08:25

  VASH написав:Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»

Сенс мені поставив ліміт 100 т , другий тиждень розглядають моє звернення щодо збільшення ліміту - вчора дзвонили, що під кожний платіж мені буде потрібно звертатися до відділення або на гарячу лінію з заявою. Поки кажуть, що не можуть збільшити ліміт на постійній основі
Приват з огляду на мої річні декларації автоматом поставив ліміт 500т на день та 1 млн на місяць.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:50

Re: Ринок ОВДП

Я правильно розумію, що деякі банки дозволяють купувати ОВДП через Дію за рахунок кредитного ліміту та без комісій і головне лише вчасно гасити та потім знову наново купувати ОВДП через Дію? Чи це лише тимчасова дірка, яку банки вже латають?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:55

  Всюдиносапхайчик написав:Я правильно розумію, що деякі банки дозволяють купувати ОВДП через Дію за рахунок кредитного ліміту та без комісій і головне лише вчасно гасити та потім знову наново купувати ОВДП через Дію? Чи це лише тимчасова дірка, яку банки вже латають?

таких залишилось дуже мало, так розумію скоро зовсім не залишиться. Головне потім пояснити походження коштів, а то вони однією рукою дають, а головою починають розповідати, що кредитні кошти не є джерелом походження та фінмоніторять по повній.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 15:42

  edgar_po написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Я правильно розумію, що деякі банки дозволяють купувати ОВДП через Дію за рахунок кредитного ліміту та без комісій і головне лише вчасно гасити та потім знову наново купувати ОВДП через Дію? Чи це лише тимчасова дірка, яку банки вже латають?

таких залишилось дуже мало, так розумію скоро зовсім не залишиться. Головне потім пояснити походження коштів, а то вони однією рукою дають, а головою починають розповідати, що кредитні кошти не є джерелом походження та фінмоніторять по повній.

А з якими з банків у вас були такі проблеми?
Якщо не секрет. Можна у приватні))
asti
 
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