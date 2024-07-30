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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:27
greenozon З одного боку у переході на виключно гривневі запозичення на внутрішньому ринку є сенс, а з іншого боку, запозичення на внутрішньому ринку в іноземній валюті приблизно вдвічі дешевші за запозичення на зовнішньому ринку та не потребують залучення дорогих банків-андерайтерів, фінансових, юридичних, податкових консультантів, рейтингових агенцій, тощо і ігнорувати можливість дешевого запозичення на внутрішньому ринку було б нераціонально...?
Очікуємо, що у 3-4 кварталі активність мінфіна щодо валютних ОВДП буде далі знижуватися, разом з нею й дохідність до повного виведення валютних ОВДП з ринку.
Цікаво, чи будуть запропоновані якісь валютні фінансові інструменти на внутрішньому ринку?
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:41
Всюдиносапхайчик Ага, звичайно будуть інші інструменти, банки вже надзвонюють - пропонують відкрити депозит під "акційні" 2%, з яких після податків буде десь півтора. Хоча долар тільки за весну більше втратив і ще не вечір. А в Євро і 2х процентів не дають
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