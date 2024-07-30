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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 877878879880
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:27

greenozon З одного боку у переході на виключно гривневі запозичення на внутрішньому ринку є сенс, а з іншого боку, запозичення на внутрішньому ринку в іноземній валюті приблизно вдвічі дешевші за запозичення на зовнішньому ринку та не потребують залучення дорогих банків-андерайтерів, фінансових, юридичних, податкових консультантів, рейтингових агенцій, тощо і ігнорувати можливість дешевого запозичення на внутрішньому ринку було б нераціонально...?

Очікуємо, що у 3-4 кварталі активність мінфіна щодо валютних ОВДП буде далі знижуватися, разом з нею й дохідність до повного виведення валютних ОВДП з ринку.

Цікаво, чи будуть запропоновані якісь валютні фінансові інструменти на внутрішньому ринку?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:41

Всюдиносапхайчик Ага, звичайно будуть інші інструменти, банки вже надзвонюють - пропонують відкрити депозит під "акційні" 2%, з яких після податків буде десь півтора. Хоча долар тільки за весну більше втратив і ще не вечір. А в Євро і 2х процентів не дають
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:33

Подскажите по Ощаду, если я открыл в приложении цифровую є-підтримку и уже купил насколько ОВГЗ указав именно её (цифровую) для погашения и выплаты купона?
Что будет если я выпущу пластик к этой карте - нормально зайдут деньги (счёт не меняется) но номер карты будет другой (не тот что я указал при покупке бумаги)??
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:56

Re: Ринок ОВДП

asti написав:Подскажите по Ощаду, если я открыл в приложении цифровую є-підтримку и уже купил насколько ОВГЗ указав именно её (цифровую) для погашения и выплаты купона?
Что будет если я выпущу пластик к этой карте - нормально зайдут деньги (счёт не меняется) но номер карты будет другой (не тот что я указал при покупке бумаги)??
По моему пластик є-підтримка не открывается, он и не нужен.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:33

  vadymbanker написав:
asti написав:Подскажите по Ощаду, если я открыл в приложении цифровую є-підтримку и уже купил насколько ОВГЗ указав именно её (цифровую) для погашения и выплаты купона?
Что будет если я выпущу пластик к этой карте - нормально зайдут деньги (счёт не меняется) но номер карты будет другой (не тот что я указал при покупке бумаги)??
По моему пластик є-підтримка не открывается, он и не нужен.
В ощаде без пластика вы не снимете деньги с карты в кассе - придется только перегонять на другие карты,
а это лишние обороты))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:45

Re: Ринок ОВДП

asti написав:
  vadymbanker написав:
asti написав:Подскажите по Ощаду, если я открыл в приложении цифровую є-підтримку и уже купил насколько ОВГЗ указав именно её (цифровую) для погашения и выплаты купона?
Что будет если я выпущу пластик к этой карте - нормально зайдут деньги (счёт не меняется) но номер карты будет другой (не тот что я указал при покупке бумаги)??
По моему пластик є-підтримка не открывается, он и не нужен.
В ощаде без пластика вы не снимете деньги с карты в кассе - придется только перегонять на другие карты,
а это лишние обороты))
Никакие это не обороты, переводы внутри своих счетов, обычное дело.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 11:22

Финмон всё считает...)))
asti
 
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  #<1 ... 877878879880
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