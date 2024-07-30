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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 880881882883>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:29

  VASH написав:Погашення: Сенс - Зайшло перше тіло 13.47; 14.23 купон останній;
Приват - досі все по "нулях"
Минулого разу на приват з привату упало о 18:34,
так що все норм поки що))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:43

Re: Ринок ОВДП

Виходить що найвигідніше купувати в Сенсі, тоді є час в день виплати перерозмістити по кращій ціні ніж в інших. Чи в день виплат в Дії проблеми ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:44

Re: Ринок ОВДП

от Кинто тоже пока не зашло?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:13

Алексей77 зайшло
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:36

  Алексей77 написав:от Кинто тоже пока не зашло?

К вопросу о Кинто - бывали у кого-нибудь ситуации когда вы покупаете на большую сумму какую то бумагу в Кинто или ИСЮ через Дию и выплату при покупке разбрасываете на разные є-підтримки (то есть специально покупаете эту бумагу частями), а брокер при погашении всё выплачивает на одну карту? - были такие прецеденты??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:40

  angra написав:Виходить що найвигідніше купувати в Сенсі, тоді є час в день виплати перерозмістити по кращій ціні ніж в інших. Чи в день виплат в Дії проблеми ?
Так, Сенс, зазвичай, найпрудкіший і при купівлі і при погашенні і (що особливо важливо) при продажу паперів - якби не фінмон тільки там би й паслися))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:42

На Приват з Привату, до речі, ще й досі не зайшло!
😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:58

  asti написав:На Приват з Привату, до речі, ще й досі не зайшло!
😡😡😡
Упс! Вже на базі.🫡🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:10

Re: Ринок ОВДП

У сенса и ИКУ тут же июль выгребли в 0 :)
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 19:41

Re: Ринок ОВДП

А з еПідтримкм можна купити в Дії, і на неї ж замовити виплату чи не дасть ?
angra
 
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