Минулого разу на приват з привату упало о 18:34,
так що все норм поки що))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 чер, 2025 17:29
Додано: Сер 18 чер, 2025 17:43
Re: Ринок ОВДП
Виходить що найвигідніше купувати в Сенсі, тоді є час в день виплати перерозмістити по кращій ціні ніж в інших. Чи в день виплат в Дії проблеми ?
Додано: Сер 18 чер, 2025 17:44
Re: Ринок ОВДП
от Кинто тоже пока не зашло?
Додано: Сер 18 чер, 2025 18:36
К вопросу о Кинто - бывали у кого-нибудь ситуации когда вы покупаете на большую сумму какую то бумагу в Кинто или ИСЮ через Дию и выплату при покупке разбрасываете на разные є-підтримки (то есть специально покупаете эту бумагу частями), а брокер при погашении всё выплачивает на одну карту? - были такие прецеденты??
Додано: Сер 18 чер, 2025 18:40
Так, Сенс, зазвичай, найпрудкіший і при купівлі і при погашенні і (що особливо важливо) при продажу паперів - якби не фінмон тільки там би й паслися))
Додано: Сер 18 чер, 2025 18:58
Додано: Сер 18 чер, 2025 19:10
Re: Ринок ОВДП
У сенса и ИКУ тут же июль выгребли в 0
Додано: Сер 18 чер, 2025 19:41
Re: Ринок ОВДП
А з еПідтримкм можна купити в Дії, і на неї ж замовити виплату чи не дасть ?
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