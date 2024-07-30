|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 чер, 2025 20:11
asti написав: Алексей77 написав:
от Кинто тоже пока не зашло?
К вопросу о Кинто - бывали у кого-нибудь ситуации когда вы покупаете на большую сумму какую то бумагу в Кинто или ИСЮ через Дию и выплату при покупке разбрасываете на разные є-підтримки (то есть специально покупаете эту бумагу частями), а брокер при погашении всё выплачивает на одну карту? - были такие прецеденты??
BondUA таким грешил, Кинто и ИСУ не замечены.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4383
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:21
Amethyst написав: emeta написав:
сегодня РД по red2.0
Погасил всю сумму. Когда теперь можно тратить? Завтра?
как тут с грейсом?
Все ж залежить де/як ви будете тратити
Замовте Виписку у банку або достатньо той, шо приходить на мило раз на місяць.
Та подивитесь, як банка проводить по рахунку ваші улюблені покупки: там буде десь +0..2дн на проводку.. ото так і можна витрачати
ПС. До речі, Алка якось дивно присилає на мило ті Виписки. Верніше то не присилає роками, потім 2..3 міс присилає, зараз от знов не прислала... Може там вже кому по попі надавати для актуалізації процесу?! Це до ОфПредів питаннячко
Свого часу досить багато було обговорень з цього питання. Стверджували (при цьому посилалися на запевнення персональних менеджерів), що вже після обіду в РД (розрахункову дату) можна купляти. Цього місяця спробував - розрахункова дата була 6.06.25 (п’ятниця), 4.06.25 вивів КЛ у «0» (з невеликим запасом на нараховані %); а 6.06.25 в 16.02 провів оплату купівлі ОВДП в Дії. Дуже сподівався, що проводка буде вже наступним тижнем. У виписці до 11.06.25 показувало, що гроші під купівлю заблоковано, а далі у виписці показує: 06.06.25 16:02; Статус – виконано; Тип - Покупка – Покупки; Деталі - Купівля облігацій в Дії; MCC – 6211; списання – вказана сума купівлі.
Тобто проводка була проведена заднім числом – миттєво (16.02).
Чи це свідчить, що я зараз не у грейс періоді. Доцільні мої дії?
P.S. У квітанції: Дата і час проведення операції: 06.06.2025 16:02:33
Дата проведення операції по рахунку: 11.06.2025.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:38
VASH написав:
провів оплату купівлі ОВДП в Дії
2-3 дні проходить від здійснення операції до фактичного списання коштів при оплаті кредитками Сенсу (Хамелеон, РЕД) при купівлі ОВДП через ДІЮ. Перевірено власноруч на десятках купівель. Закривайте питання, видаляйте тему)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:04
angra написав:
Чи в день виплат в Дії проблеми ?
Сьогодні, не знаю чи пов'язано із виплатами, в багатьох не вдавалося відправити запит про купівлю через збій з отриманням данних з ПФУ. Але врешті папери прикупили. Принаймні "Джанкой" на вечір лишився лише в Кінто. Близько 16:00 було три чи навіть чотири продавці (ICU i Sense точно продавали)
-
busypit
-
-
- Повідомлень: 1151
- З нами з: 03.09.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 чер, 2025 08:51
Ferlakur написав: asti написав: Алексей77 написав:
от Кинто тоже пока не зашло?
К вопросу о Кинто - бывали у кого-нибудь ситуации когда вы покупаете на большую сумму какую то бумагу в Кинто или ИСЮ через Дию и выплату при покупке разбрасываете на разные є-підтримки (то есть специально покупаете эту бумагу частями), а брокер при погашении всё выплачивает на одну карту? - были такие прецеденты??
BondUA таким грешил, Кинто и ИСУ не замечены.
Той Бонд, так і продовжує робити, знову не на ту карту кинув
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 19 чер, 2025 11:19
Чому вчорашня виплата в ісу досі в заблокованих? що може бути
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 19 чер, 2025 15:16
ukr0014959 написав:
Чому вчорашня виплата в ісу досі в заблокованих?
що може бути
У них питайте...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 19 чер, 2025 16:20
Підскажіть Radacard від радабанку 'Діє'ва?
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 чер, 2025 23:27
gonzo написав:
Підскажіть Radacard від радабанку 'Діє'ва?
а Ви що, по ній ліміт отримали?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1047
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:13
gonzo написав:
Підскажіть Radacard від радабанку 'Діє'ва?
Так.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1025
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|4484
|
|
|1
|3764
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|