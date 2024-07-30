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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:51
В Приваті на даний момент вигребли все аж до 06.2026 року. Чи то так армії допомагають чи людям нема куди грошей дівати ?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:42
angra написав:
В Приваті на даний момент вигребли все аж до 06.2026 року. Чи то так армії допомагають чи людям нема куди грошей дівати ?
"Жовтневі" (15/10/25) є в Приваті, але дохідність по ним низька 13.50 %. Притримуючи короткі ОВДП, банк стимулює купувати папери від року
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:02
angra написав:
В Приваті на даний момент вигребли все аж до 06.2026 року. Чи то так армії допомагають чи людям нема куди грошей дівати ?
Якщо людей зменшилось щонайменше 1/4, а грошей, наприклад, на депозитах практично подвоїлось за роки повномасштабної, то гроші є, нехай не у всіх і навіть чимало.
Navegantes написав:
Жовтневі" (15/10/25) є в Приваті, але дохідність по ним низька 13.50 %. Притримуючи короткі ОВДП, банк стимулює купувати папери від року
Все одно якщо використовувати кл-костиль, то краще коротші.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:20
От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:25
Ой+ написав:
Все одно якщо використовувати кл-костиль, то краще коротші.
Кому краще, кому ні - питання індивідуальне.
Купуючи зараз "жовтневі" за кл, все одно матимете потребу погасити заборгованість наступного місяця, тобто має бути певний грошовий потік
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Navegantes
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:39
Navegantes написав:
Кому краще, кому ні - питання індивідуальне.
Купуючи зараз "жовтневі" за кл, все одно матимете потребу погасити заборгованість наступного місяця, тобто має бути певний грошовий потік
Безумовно, але на річні то ще більше співвідношення, коли потрібно розрахуватись і 2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%, а по річним ніяк так не вийде.
Але в жодному випадку нікого ні до чого не агітую.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:42
ihorsic написав:
От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....
купувати від банків, а не на вторічке у брокерів з переплатою за бумагу
купую -строк 13-16міс, максимум 18міс
чому? у мирний час краще 3-4роки,
а сьогодні рік за 2 (по відчуттям), тому річні це те саме, що цікавить
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:09
prodigy написав:
купувати від банків, а не на вторічке у брокерів з переплатою за бумагу
Купуючи у банків, ви також купуєте на вторічке. По деяким паперам пропозиції брокерів краще за банківські, то ж потрібно порівнювати кожну ОВДП окремо
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Navegantes
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:21
Ой+ написав: Navegantes написав:
Кому краще, кому ні - питання індивідуальне.
Купуючи зараз "жовтневі" за кл, все одно матимете потребу погасити заборгованість наступного місяця, тобто має бути певний грошовий потік
Безумовно, але на річні то ще більше співвідношення, коли потрібно розрахуватись і 2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%, а по річним ніяк так не вийде.
Але в жодному випадку нікого ні до чого не агітую.
Не зовсім вас зрозумів. Про яке "більше співвідношення", "2/3, що дає вже понад 20 %" мова? Можете розтлумачити?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:28
ihorsic написав:
От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....
Купую самі різні - від місяця до 3,5 років - в залежності від наявних і очікуваних ресурсів. За термінами погашення: в 2025 - 35 % від загального портфелю, 2026 - 11 %, 2027 - 50 %, 2028 - 4 % На банки припадає 56 %, на брокерів 44 %
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