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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:53
ihorsic написав:
От хотілося б обговорити різні стратегії інвестування всі їх за і проти. От що все ж таки краще купляти на короткий строк 3-6 місяців з відносно низькою дохідністю чи тарити все по максимум? Діліться досвідом і думками....
Ніхто не знає майбутнього.
В принципі, поки у НБУ у загашнику більше 40 мільярдів доларів - можна купувати. Але при цьому не варто забувати - іде війна тому прорахувати усі ризики неможливо. Тому я, наприклад, купую і короткі і довгі папери у рівних пропорціях. Десь більше зароблю, десь, можливо, менше,
у середньому, сподіваюся, вийде більш-менш//)
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:09
asti написав:
В принципі, поки у НБУ у загашнику більше 40 мільярдів доларів - можна купувати.
Ви маєте на увазі, що поки у НБУ достатні резерви для стримування різкого знецінення гривні, то вкладення у ОВДП можуть конкурувати з купівлею валюти?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:14
Navegantes написав:
Ви маєте на увазі, що поки у НБУ достатні резерви для стримування різкого знецінення гривні, то вкладення у ОВДП можуть конкурувати з купівлею валюти?
Якщо б я на початку 2023 продав всі свої $ і вклав їх в гривневі ОВДП, то зараз був би у великому плюсі, але це гра в казино бо ніколи не знаєш коли буде девальвація.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:30
Navegantes написав: Ой+ написав:
Безумовно, але на річні то ще більше співвідношення, коли потрібно розрахуватись і 2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%, а по річним ніяк так не вийде.
Але в жодному випадку нікого ні до чого не агітую.
Не зовсім вас зрозумів. Про яке "більше співвідношення", "2/3, що дає вже понад 20 %" мова? Можете розтлумачити?
З 5 міс до погашення, а прямо зараз, то вже менше ніж з 4-ох, 2 міс перекриваються КЛ, а ще решту тут вже за свої. Якщо розділити ввесь прибуток тільки по відношенню до часу роботи власних, то отримаємо надбавку від 2/3 до 13,5 %, або і вдвічі при наявності відповідних власних можливостей.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:26
Дюрі-бачі написав: Navegantes написав:
Ви маєте на увазі, що поки у НБУ достатні резерви для стримування різкого знецінення гривні, то вкладення у ОВДП можуть конкурувати з купівлею валюти?
Якщо б я на початку 2023 продав всі свої $ і вклав їх в гривневі ОВДП, то зараз був би у великому плюсі, але це гра в казино бо ніколи не знаєш коли буде девальвація.
Я робив подібні операції, але дуже обережно. У липні 2023 продавав долар по 36.90 і купував ОВДП (13/01/2025) з дохідністю 20.10%, а потім періодично спостерігаєш куди йде курс
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:31
Ой+ написав: Navegantes написав: Ой+ написав:
Безумовно, але на річні то ще більше співвідношення, коли потрібно розрахуватись і 2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%, а по річним ніяк так не вийде.
Але в жодному випадку нікого ні до чого не агітую.
Не зовсім вас зрозумів. Про яке "більше співвідношення", "2/3, що дає вже понад 20 %" мова? Можете розтлумачити?
З 5 міс до погашення, а прямо зараз, то вже менше ніж з 4-ох, 2 міс перекриваються КЛ, а ще решту тут вже за свої. Якщо розділити ввесь прибуток тільки по відношенню до часу роботи власних, то отримаємо надбавку від 2/3 до 13,5 %, або і вдвічі при наявності відповідних власних можливостей.
Це якась вища математика, опанувати яку мені складно. Між вибором "Керчі" з 13.75 % та "Генічеську" з 16.75 % я виберу останній, а задіяний сьогодні КЛ все одно треба гасити до кінця липня і на це мають бути ресурси. Тому все дуже-дуже індивідуально і в плані вибору, і в плані розрахунку прибутків
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:24
Дюрі-бачі написав: Navegantes написав:
Ви маєте на увазі, що поки у НБУ достатні резерви для стримування різкого знецінення гривні, то вкладення у ОВДП можуть конкурувати з купівлею валюти?
Якщо б я на початку 2023 продав всі свої $ і вклав їх в гривневі ОВДП, то зараз був би у великому плюсі, але це гра в казино бо ніколи не знаєш коли буде девальвація.
У нас вже склалась певна традиція: після суттєвого девалу потім, як правило, курс 5-8 років коливається у доволі вузькому діапазоні, а потім знову девал.
Якщо виходити з цієї логіки то мінімум до 27 року
курс має бути у рамках 40+...
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:01
Navegantes написав:
Це якась вища математика, опанувати яку мені складно. Між вибором "Керчі" з 13.75 % та "Генічеську" з 16.75 % я виберу останній, а задіяний сьогодні КЛ все одно треба гасити до кінця липня і на це мають бути ресурси. Тому все дуже-дуже індивідуально і в плані вибору, і в плані розрахунку прибутків
Не зовсім зрозуміло щодо наведеного прикладу (Керч – Генічеськ): по-перше, перші можна купити з дохідністю й 15%; по-друге, цікавлюся питанням – хто продає Генічеськ з дохідністю 16.75%, можливо повідомити в лічку, буду дуже вдячний!?
Як на мене, за теперішніх умов, основні проблеми із використанням КЛ є не скорочення числа банків, які його надають, а тотальна НЕПЕРЕДБАЧУВАННІСТЬ банків щодо реалізації злощасного меморандуму. Вперше «обпікся» на Сенсі, потім на ПУМБі, а тепер «воюю» із Райф. Складається ситуація коли власні гроші наче і є, але ти не можеш ними скористатися. Постає потреба тримати значний грошовий резерв у налі (подушку безпеки), що зводить нанівець твердження «2 халявних місяця з 5 піднімають дохідність на 2/3, що дає вже понад 20%».
До того ж, ми звикли оцінювати дохідність у прив’язці до долара США, якій з відомих причин «лежить» вже тривалий час, а якщо оцінити відносно євро? Та й долар може занадто швидко наздогнати втрачене.
Особисто зараз визначаюся, якщо банки не переглянуть ставлення до меморандуму у найближчі терміни, буду поступово переходити у готівкову валюту (валюти). Не вартий очікуваний дохід нервів, які витрачаєш у «війні» з банками (розглядають питання дуже і дуже довго), відчуваю себе особисто принизливо та залежним від банківських клерків…
Востаннє редагувалось VASH
в П'ят 20 чер, 2025 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:10
asti написав: Дюрі-бачі написав: Navegantes написав:
Ви маєте на увазі, що поки у НБУ достатні резерви для стримування різкого знецінення гривні, то вкладення у ОВДП можуть конкурувати з купівлею валюти?
Якщо б я на початку 2023 продав всі свої $ і вклав їх в гривневі ОВДП, то зараз був би у великому плюсі, але це гра в казино бо ніколи не знаєш коли буде девальвація.
У нас вже склалась певна традиція: після суттєвого девалу потім, як правило, курс 5-8 років коливається у доволі вузькому діапазоні, а потім знову девал.
Якщо виходити з цієї логіки то мінімум до 27 року
курс має бути у рамках 40+...
Соромлюся спитати, а щирокомасштабну війну та колосальну залежність від зовнішньої допомоги ви не вважаєте підставами для зміни традицій та логіки?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:50
VASH написав: Navegantes написав:
Це якась вища математика, опанувати яку мені складно. Між вибором "Керчі" з 13.75 % та "Генічеську" з 16.75 % я виберу останній, а задіяний сьогодні КЛ все одно треба гасити до кінця липня і на це мають бути ресурси. Тому все дуже-дуже індивідуально і в плані вибору, і в плані розрахунку прибутків
Не зовсім зрозуміло щодо наведеного прикладу (Керч – Генічеськ): по-перше, перші можна купити з дохідністю й 15%; по-друге, цікавлюся питанням – хто продає Генічеськ з дохідністю 16.75%, можливо повідомити в лічку, буду дуже вдячний!?
Немає зараз в Дії Керчі по 15%, її іноді дає Сенс, але це треба буквально ловити. Генічеськ хоть зараз беріть в Дії по 16.75% (Сенс, ІКУ)
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