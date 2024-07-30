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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 884885886887>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 01:20

Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 05:26

  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM


На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75% , кожен далі вже рахує як бажає
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:37

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:потім періодично спостерігаєш куди йде курс


у 2016-2020 продавав значну суму в валюті і на місячні депозити під 10%(11%), потім по кожний день слідкуєш за курсом (щоб заробити 1,5к або 2к дол, в еквіваленті), по нервам воно того не варте))), а сьогодні окрім девальвації додаються інші чинники (серед ночі тра-та-та за вікнами)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:42

  Navegantes написав:
  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM


На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75% , кожен далі вже рахує як бажає


ви враховуєте втрату 5.77% при купівлі?
₴1057.74 у Sense

net profit після повернення тіла (враховуючи інфляцію грн до дол) не більше 10% річних(в кращому випадку)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 09:44

Re: Ринок ОВДП

В чому переваги купівлі ОВДП через Дію, якщо можна купувати у банків напряму?

Можна ж купувати з портфеля банків, наприклад, через веб версію Приват-24 без комісій чи через Моно, щонайменше. Не знаю чи реалізована купівля сайт/застосунок у інших балів. Хто в курсі?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 10:17

  Всюдиносапхайчик написав:В чому переваги купівлі ОВДП через Дію, якщо можна купувати у банків напряму?

Можна ж купувати з портфеля банків, наприклад, через веб версію Приват-24 без комісій чи через Моно, щонайменше. Не знаю чи реалізована купівля сайт/застосунок у інших балів. Хто в курсі?

Ну ще як мінімум Сенс дозволяє прямо з додатку.

Я, якщо чесно, також не розумію чому вибирають Дію, враховуючи те, що періодично ідуть розборки типу не на той рахунок прийшли кошти, невчасно і тп. Може там свої переваги, наприклад, більша дохідність (треба рахувати), або в людей не відкриті рахунки в цих банках. Але я з Дії ніколи не купляв. Може хто користується і тим, і тим, то розкаже
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 10:43

  prodigy написав:
  Navegantes написав:
  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM


На форумі вже було безліч дискусій щодо розрахунків прибутків, дохідності тощо. Я кажу, що зараз є «Генічеськ» з 16.75% , кожен далі вже рахує як бажає


ви враховуєте втрату 5.77% при купівлі?
₴1057.74 у Sense

net profit після повернення тіла (враховуючи інфляцію грн до дол) не більше 10% річних(в кращому випадку)


Я ж написав - кожен рахує як бажає. Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 10:58

The_Rebel Я обирав Дію, бо з кредитного ліміту ПУМБУ інакше не купувалось. З Привату купую всередині банку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 11:42

  Всюдиносапхайчик написав:В чому переваги купівлі ОВДП через Дію, якщо можна купувати у банків напряму?

Можна ж купувати з портфеля банків, наприклад, через веб версію Приват-24 без комісій чи через Моно, щонайменше. Не знаю чи реалізована купівля сайт/застосунок у інших балів. Хто в курсі?

1. Приват, Моно - дохідність та вибір набагато менше.
2. Не є клієнтами Сенса та інш. брокерів.
3. Є можливість купувати за місяць набагато більше тех самих 400т., купуючи з карток будь яких банків та розкидуючи виплати по е-підтримка різних банків.
4. Деколи це просто зручно - на той же ICU не треба закидувати гроші, чекати, коли з'явиться на рахунку, а потім вже тільки купувати, деякі ОВДП за цей час можуть просто зникнути. Завести не маленьку суму й потім, при такому випадку виводити їх.
5. Так, ті самі кредитні гроші...
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 11:48

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП


навіщо писати 16,75% якщо 16,33% (в теорії)
а на час купівлі не більше ніж 11% (без інфляції)
prodigy
 
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