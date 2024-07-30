Додано: Суб 21 чер, 2025 14:33

VASH тобто для вас ціллю є віртуальний профіт в грн, для мене профіт рахується тільки в валюті



продовжуйте віртуально багатіти))





ви давно на форумі, мабуть пам'ятаєте як банківській гілці переймались тим, що:



-деякі банки повертають депо після 1200(1300), і в останній день % не нараховують

-отримавши вклад не встигаєш занести в іншій банк (або якщо встиг до 1600, то відсотки з наступного дня, це ж була та сама проблема як ваші складні відсотки)

і не треба мене вчити математики(по факту арифметики)



коли почався банкопад -ті самі ночами чергували під дверями відділень і були "щасливі"

встановленим лимитам у 50к грн на день (у порівнянні з ІМЕКС і ко, коли повертали гроші по 5к грн день, через день-два), потім курс з 8 до 12 і теж були раді відкупитись по 12, а не через півтора роки по 26.



ваші складні відсотки просто бісять , коли що ночі дома руйнуються і люди гинуть

пробачте, це ідіотизм