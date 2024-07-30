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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 21 чер, 2025 21:19
ihorsic написав: prodigy написав:VASH
продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн
всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті
це робили і роблять на цьому форумі 18 років всі адекватні інвестори
рахувати в грн -себе не поважати, тому припиняйте і ви
Дуже гарний практичний кейс. І що по факту вийшло + чи - в доларах і наскільки? Реально цікаво
вийшло 10+% в валюті
на купон купив долар -921, 853, 828
останній на покриття девальвації
коли у січні 2025 долар по 43, рахував що в червні буде мінімум 43,7, по факту 41,75(на момент повернення коштів), валютні ОВДП 4,3%
якщо наступні грн ОВДП дадуть (в вал.екв.) навіть 5,5-6% вже сенс переходити з валютних
ще немає календарю аукціонів на 3 квартал 2025, з попереднього року
долар/євро раз на квартал , буде 4,1% максимум (вангую 4,0%)
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Додано: Суб 21 чер, 2025 21:22
asti написав:
в одну облігацію в один банк/брокер 25к зелені занесли??!
в суботу і неділю теж валюту можна отримати?
рахую 2 тижні-10 робочих
у мене 16к на одну бумагу в одному банку
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Додано: Суб 21 чер, 2025 21:31
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
-немає синіх доларів
до слова це вже стало проблемою: в 2022-24 просто в Словаччині колеги міняли на Євро, а от зараз і до них добралось і хочуть тільки "якісні"...
карусель клуб200к у мене закінчився у березні 2024-вперший і останній раз отримав зелені долари у ТАС банкі (400 синіх і решта старих як мотлох), скинув їх через 1 хв (бо поруч був опт ПОВ) і откупив сині у райфі і півні 2по 50к).
у білому списку (де тільки сині) були: райф, південний, мтб (дають сині тільки своїм), укргаз (треба у головне відділення, що не зручно і втрата на бензині)
тас (пр.Шевченко-да, Пушкінська-ні)
про решту банків навіть не скажу, гадаю що синіх на всіх не вистачає
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Додано: Суб 21 чер, 2025 21:39
asti написав:
Засмучує тільки, що людина яка так добре заробила вклавши кошти саме у національну валюту так зневажливо до неї ставиться! 😡😡😡
це помилкове бачення, у мене ще 2004р таблиця де я рахую свій баланс
(валюти були різні: дол, євро, свіс.франк, фунт)і грн.-тотал був в доларах
стосовно гривні, коли у 2001-2008 у гривні був профіт у 20-25%, вся зароблена валюта продавалась і вкладалась у грн. депо
вище вже писав сьогодні що грав великими сумами(як для мене) правда на термін 1-3міс
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:10
prodigy написав: asti написав:
в одну облігацію в один банк/брокер 25к зелені занесли??!
в суботу і неділю теж валюту можна отримати?
рахую 2 тижні-10 робочих
у мене 16к на одну бумагу в одному банку
Якщо говорити про долар - то зараз дає знімати по 2400 баксів у день тому за два тижні - 10 робочих днів, як ви вірно зазначили, - якраз і виходить 24000 долярів; навіть якщо у вас євро то все рівно ви забираєте за день еквівалент 100000 грн - відповідно за 2 тижні все одно виходить мільйон навіть без субот і неділь))
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:54
prodigy написав:
)
у мене 5річний депо в дол зі складними відсотками під 5% річних,
військовий збір 1,5% це одні калькуляції,
після 5% взагалі не цікаво що там набігає по складним відсотками, просто чекаю 7 міс до кінця терміну депо
який банк? укрсиб/агріколь, чи хто?
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Додано: Суб 21 чер, 2025 23:02
24589 написав: prodigy написав:
)
у мене 5річний депо в дол зі складними відсотками під 5% річних,
військовий збір 1,5% це одні калькуляції,
після 5% взагалі не цікаво що там набігає по складним відсотками, просто чекаю 7 міс до кінця терміну депо
який банк? укрсиб/агріколь, чи хто?
Сенс, скоріш за все))
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