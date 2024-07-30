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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 888889890891>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:19

  ihorsic написав:
  prodigy написав:VASH продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн

всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті
це робили і роблять на цьому форумі 18 років всі адекватні інвестори

рахувати в грн -себе не поважати, тому припиняйте і ви

Дуже гарний практичний кейс. І що по факту вийшло + чи - в доларах і наскільки? Реально цікаво


вийшло 10+% в валюті
на купон купив долар -921, 853, 828
останній на покриття девальвації

коли у січні 2025 долар по 43, рахував що в червні буде мінімум 43,7, по факту 41,75(на момент повернення коштів), валютні ОВДП 4,3%

якщо наступні грн ОВДП дадуть (в вал.екв.) навіть 5,5-6% вже сенс переходити з валютних

ще немає календарю аукціонів на 3 квартал 2025, з попереднього року
долар/євро раз на квартал , буде 4,1% максимум (вангую 4,0%)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:22

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:в одну облігацію в один банк/брокер 25к зелені занесли??!


в суботу і неділю теж валюту можна отримати?
рахую 2 тижні-10 робочих
у мене 16к на одну бумагу в одному банку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:31

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:-немає синіх доларів

до слова це вже стало проблемою: в 2022-24 просто в Словаччині колеги міняли на Євро, а от зараз і до них добралось і хочуть тільки "якісні"...


карусель клуб200к у мене закінчився у березні 2024-вперший і останній раз отримав зелені долари у ТАС банкі (400 синіх і решта старих як мотлох), скинув їх через 1 хв (бо поруч був опт ПОВ) і откупив сині у райфі і півні 2по 50к).

у білому списку (де тільки сині) були: райф, південний, мтб (дають сині тільки своїм), укргаз (треба у головне відділення, що не зручно і втрата на бензині)
тас (пр.Шевченко-да, Пушкінська-ні)

про решту банків навіть не скажу, гадаю що синіх на всіх не вистачає
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:39

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Засмучує тільки, що людина яка так добре заробила вклавши кошти саме у національну валюту так зневажливо до неї ставиться! 😡😡😡


це помилкове бачення, у мене ще 2004р таблиця де я рахую свій баланс
(валюти були різні: дол, євро, свіс.франк, фунт)і грн.-тотал був в доларах

стосовно гривні, коли у 2001-2008 у гривні був профіт у 20-25%, вся зароблена валюта продавалась і вкладалась у грн. депо

вище вже писав сьогодні що грав великими сумами(як для мене) правда на термін 1-3міс
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:10

  prodigy написав:
  asti написав:в одну облігацію в один банк/брокер 25к зелені занесли??!

в суботу і неділю теж валюту можна отримати?
рахую 2 тижні-10 робочих
у мене 16к на одну бумагу в одному банку

Якщо говорити про долар - то зараз дає знімати по 2400 баксів у день тому за два тижні - 10 робочих днів, як ви вірно зазначили, - якраз і виходить 24000 долярів; навіть якщо у вас євро то все рівно ви забираєте за день еквівалент 100000 грн - відповідно за 2 тижні все одно виходить мільйон навіть без субот і неділь))
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:54

  prodigy написав:)
у мене 5річний депо в дол зі складними відсотками під 5% річних,
військовий збір 1,5% це одні калькуляції,
після 5% взагалі не цікаво що там набігає по складним відсотками, просто чекаю 7 міс до кінця терміну депо

який банк? укрсиб/агріколь, чи хто?
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:02

  24589 написав:
  prodigy написав:)
у мене 5річний депо в дол зі складними відсотками під 5% річних,
військовий збір 1,5% це одні калькуляції,
після 5% взагалі не цікаво що там набігає по складним відсотками, просто чекаю 7 міс до кінця терміну депо

який банк? укрсиб/агріколь, чи хто?
Сенс, скоріш за все))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:30

  24589 написав:
  prodigy написав:)
у мене 5річний депо в дол зі складними відсотками під 5% річних,
військовий збір 1,5% це одні калькуляції,
після 5% взагалі не цікаво що там набігає по складним відсотками, просто чекаю 7 міс до кінця терміну депо

який банк? укрсиб/агріколь, чи хто?


Sense
рік тому у додатку світили 2,5% при пролонгації, з 2025 -1,6% (на 5 років, це фігня)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:34

  asti написав:
  prodigy написав:
  asti написав:в одну облігацію в один банк/брокер 25к зелені занесли??!

в суботу і неділю теж валюту можна отримати?
рахую 2 тижні-10 робочих
у мене 16к на одну бумагу в одному банку

Якщо говорити про долар - то зараз дає знімати по 2400 баксів у день тому за два тижні - 10 робочих днів, як ви вірно зазначили, - якраз і виходить 24000 долярів; навіть якщо у вас євро то все рівно ви забираєте за день еквівалент 100000 грн - відповідно за 2 тижні все одно виходить мільйон навіть без субот і неділь))


маю великий сумнів щодо наявності у моєму відділенні навіть 3к дол(навіть після замовлення)
поїздка у центральне Одеси коштує 400грн(8л 95го)
(одного разу ще 400грн отримав штраф за паркування,
думав, встигну на 5хв. отримати гроші в касі :mrgreen: )
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:40

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:Sense
рік тому у додатку світили 2,5% при пролонгації, з 2025 -1,6% (на 5 років, це фігня)

В мене лежить під 4.5%, а зараз світить, що продовження можливе під 1.4%.
  prodigy написав:маю великий сумнів щодо наявності у моєму відділенні навіть 3к дол(навіть після замовлення)

Під замовлення все роблять, по крайній мірі в Ужгороді. Я ОВДП забирав 6 днів восени минулого року і все привезли.
Дюрі-бачі
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