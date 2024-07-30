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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 чер, 2025 12:05
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
Sense
рік тому у додатку світили 2,5% при пролонгації, з 2025 -1,6% (на 5 років, це фігня)
В мене лежить під 4.5%, а зараз світить, що продовження можливе під 1.4%.
prodigy написав:
маю великий сумнів щодо наявності у моєму відділенні навіть 3к дол(навіть після замовлення)
Під замовлення все роблять, по крайній мірі в Ужгороді. Я ОВДП забирав 6 днів восени минулого року і все привезли.
минулого року теж забирав, тільки привезли у центральне (у моєму відділені нач. відділення "по секрету" сказав, замовляйте на центральне, бо нас "підкріплюють" 2 рази на місяць (а 6 років тому було кожного дня, ще тоді це була марна трата на інкасацію)
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:25
asti написав: ihorsic написав: prodigy написав:VASH
продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн
всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті
Дуже гарний практичний кейс. І що по факту вийшло + чи - в доларах і наскільки? Реально цікаво
Навіть не беручи калькулятора до рук можу вам сказати що вийшов жирний плюс - десь відсотків 20 у валюті за півтора роки - як на мене більш ніж достойний результат.
Калькулятор показує 9,4% відсотка курсових втрат, а % за ОВДП десь оціночно 25%, тобто у валюті +16%, що звичайно також непогано. Я от намагаюся купляти на скромніші терміни, але озираючись взад, можна було таритись у 2023 довгостроковими під 20% і мати те ж саме без лишніх рухів, що зараз дають танці з кл.
Весною 2022 вклався під 11% на рік чисто з міркувань допомогти державі, прекрасно розуміючи, що девал неминучий. Не шукав ні валютного туризму, ні інших варіантів. Ну вже 2023 був розчудесний рік для овдп - хто зайшов на початку, то до кінця року міг мати 30% у валюті.
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